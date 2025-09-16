美國名演員及導演羅拔烈福昨離世享年89歲 2016年曾傳重傷不治

據美媒報道，美國著名演員、導演羅拔烈福（Robert Redford）昨日（15日）於家中離世，享年89歲。羅拔烈福的公關Cindi Berger證實其離世的消息：「羅拔烈福於2025年9月16日在猶他州山區辛丹斯家中離世——這是他深愛的地方，身邊環繞着摯愛之人。我們將永遠懷念他。」

圖據美媒報道，美國著名演員、導演羅拔烈福（Robert Redford）昨日（15日）於家中逝離世，享年89歲。（Getty）

羅拔烈福21歲加入影壇，曾是60至70年代美國最當紅的男演員。他既是演員同時亦是導演，他於1973年憑電影《老千計狀元才》獲奧斯卡影帝提名，1980年憑電影《普通人》奪得奧斯卡最佳導演。羅拔烈福縱橫影壇60載，於2002年獲得奧斯卡終身成就獎，而他主演的著名電影包括：《神槍手與智多星》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）、《冷戰夫妻》（Barefoot in the Park ）、《非洲之旅》（Out of Africa）、《因真相之名》（Truth）、《老千計狀元才》（The Sting）、《驚天大陰謀》（All the President's Men）和《不道德的交易》（Indecent Proposal）等電影，他更曾參演漫威超級英雄片《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）。

羅拔烈福21歲加入影壇，曾是60至70年代美國最當紅的男演員。（Getty）

羅拔烈福最後一次演出是今年3月播出的劇集《Dark Winds》，他擔任監製亦在劇中客串演出。羅拔烈福自80年代起開始擔任電影導演，曾執導過不少獲獎影片，當中《普通人》（Ordinary People）更曾奧斯卡最佳影片獎。1981年，羅拔烈福創辦了辛丹斯學院（Sundance Institute），每年都會舉行全球知名的「辛丹斯電影節」，致力於推廣和支持獨立電影作品，對影壇貢獻良多。

1981年，羅拔烈福創辦了辛丹斯學院（Sundance Institute），每年都會舉行全球知名的「辛丹斯電影節」，致力於推廣和支持獨立電影作品，對影壇貢獻良多。（Getty）

羅拔烈福曾於2016年傳出於南加州打高爾夫球時，由高爾夫球車跌落地面重傷不治。當時消息於網上瘋傳，不少網民留言悼念，但原來只伯是惡作劇，羅拔烈福於是透過發言人馬上澄清並非事實。