BIGBANG 20週年再次合體　登美國音樂節同場仲有小賈斯汀同藤井風

韓國天團BIGBANG明年8月就出道20週年，不少粉絲都很期待他們齊人的回歸，昨日（16日）美國知名的Coachella音樂節率先宣布BIGBANG明年將會合體出席音樂節活動。GD亦發文宣布BIGBANG正式回歸：「B to the I to the G do the BANG。」

YG娛樂曾育出BIGBANG等韓流巨星。（YG ENT）

GD亦發文宣布BIGBANG正式回歸。（IG@xxxibgdrgn）

BIGBANG原本2020年就打算出席Coachella音樂節，但是因為疫情的影響再加上因勝利性醜聞事件退團及T.O.P. 不再續約退團而陷入停滯期而閣置。但是隨著去年GD發新作品，並且在MAMA舞台上與太陽及大聲合體後引起V.I.P們的迴響，之後GD在首爾演唱會上又再次邀請兩位成員到場，所以不少粉絲都期待他們合體演出。今終於確定BIGBANG將於2026的4月12、19日的Coachella音樂節開唱，除了BIGBANG外，還有SHINee成員泰民、美國天王小賈斯汀、日本天王藤井風等人。

T.O.P在與公司及BIGBANG成員的討論後，決定終止合約。（網上圖片）

BIGBANG 2022年曾以4人形式回歸。（YG ENT.）

BIGBANG在2006成軍，T.O.P.於2017年率先入伍，之後又經歷勝利的性醜聞事件而退團。BIGBANG於2022年曾推出歌曲《Still Life》後，T.O.P.就不再續約並退團，自此BIGBANG便沒有再合體。