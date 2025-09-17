不眠日劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《不眠日》陸劇又名逆時偵查組，改編自同名小説。有畢薔、姜無及作為編劇，劉璋牧為執導，由白敬亭、文詠珊、宋洋領銜主演的一套以懸疑破案為題材的電視劇。陸劇男神白敬亭憑《難哄》溫柔男友的一面，再度收穫不少人氣，今次新劇更搭檔香港演員文詠珊，捲入時間循環的謎團，期待開播後火花四濺！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

不眠日官微@Weibo

《不眠日》電視劇情大綱

神探丁奇（白敬亭 飾）憑自己時間循環的超能力屢破奇案，但是華澳市的一場銀行爆炸案案情絕不簡單，丁奇察覺這並非最終結局，而是進入循環日，世界將隨機陷入連續五次的時間輪迴，每逢午夜零點便回溯至前一天。丁奇擁有獨特的逆時能感知力，能在每次循環中細查線索、挖掘新證據，逐步還原真相，但機會有限，他只有五次循環來保護受害者。隨著新循環一次次展開，詭異事件接連浮現：生物集團多位高管相繼離世，以及神秘的烏賊殺人警告，意外頻生，陰謀四起⋯⋯

丁奇驚覺自己並不是唯一擁有「時間密鑰」之人。反派嫌疑人「X」多次完美犯案，令丁奇懷疑對方同樣具備時間循環的超能力，他們兩邊都手握時間密鑰，在每次循環中都能夠保留記憶，因此可以預判反殺和消除痕跡，甚至有多名循環者故意擾亂時空，所有人皆可能是嫌疑犯，包括身世神秘的生物學家安嵐（文詠珊 飾）、精通尖端生物科技的墨遠致（宋洋 飾）。在反覆重現的迷局中，丁奇前四次循環用於試錯破案，第五次循環日將迎來與反派的終極對決，揭開所有謎團的真相。

《不眠日》播出時間｜最新追劇日曆

《不眠日》電視劇幾時播? 《不眠日》一共有16集，由愛奇藝、Netflix播放，9月17日起愛奇藝會員12:00更新5集，非會員12:00更新2集；9月18日起會員每日18:00更新2集，而非會員就每日18:00更新1集；9月22日起會員每日18:00更新1集。

《不眠日》演員人物關係圖

《不眠日》演員

白敬亭 飾 丁奇

擁有逆時能超能力的神探警察

文詠珊 飾 安嵐

高智商生物學家，為人冷靜神秘

宋洋 飾 墨遠致

基因研究集團高層，精通尖端生物科技

劉奕君 飾 蔣育文