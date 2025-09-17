俠醫｜丁子朗奚落馬貫東迫佢扮狗吠　陳豪掌握一證據來交換條件

TVB的劇集《俠醫》中，丁子朗因為飾演「新一代奸仔」鄧世鏗而備受矚目，他曾開玩笑指自己「殺人放火、姦淫擄掠」什麼壞事都做齊，就是不幹好事，更以打垮陳豪為目標。昨日（16日）一集中，丁子朗繼續做壞事，前一集講到他挑釁馬貫東打自己，雖然被陳豪阻止，但他不惜打爆自己的頭來誣捏馬貫東把他打傷。

丁子朗不惜打爆自己的頭來誣捏馬貫東把他打傷。(《俠醫》截圖)

今集講到，丁子朗搶走了「脈脈通」的運動員代言人，馬貫東氣沖沖的到俱樂部找他理論：「你依家搶晒我哋啲紅花，又仲搶埋我哋代言人，你算咩？你要玩就玩我，唔好搞我大佬！」結果被丁子朗亳不留情的奚落：「你以為自己邊個啊？如果你唔係我表哥隻跟尾狗，我費事搞你啦！不過我幾欣賞你夠忠心，你唔想我告你嘛，好，你做開跟尾狗，你跪低吠兩聲畀我聽下。」

馬貫東氣沖沖的到俱樂部找他理論。(《俠醫》截圖)

結果馬貫東被丁子朗亳不留情的奚落。(《俠醫》截圖)

馬貫東為了陳豪，於是向丁子朗屈服，跪在他面前吠，但就被丁子朗表示：「我玩你咋傻仔！」馬貫東再次被丁子朗成功挑釁：「溫馨提示，叫地產雞唔好接咁多床單，污糟啊！」之後便一拳毆打在丁子朗的臉上。陳豪向丁子朗提出願意為廖加爵治療舊傷，以換取丁子朗撤銷對馬貫東的控告。

馬貫東為了陳豪，於是向丁子朗屈服，跪在他面前吠。(《俠醫》截圖)

丁子朗個樣真係賤到不得了。(《俠醫》截圖)

馬貫東再次被丁子朗成功挑釁。(《俠醫》截圖)

丁子朗真係好賤。(《俠醫》截圖)

馬貫東一拳打落丁子朗度。(《俠醫》截圖)

丁子朗立即嘴角流血。(《俠醫》截圖)

盧宛茵為幫馬貫東，打算賣出公司股份，卻被鄭子誠、江欣燕及丁子朗「壓價」，其實買起盧宛茵手上的任遠股份亦是丁子朗的計謀。可惜，丁子朗的計謀並沒有得逞，在簽名一刻陳豪前來阻止。陳豪向丁子朗表示知道他收買其員工：「Helen咩都講晒畀我知啦，你用錢收買佢，嚟掌握我哋脈脈通有咩新產品，用咩原材料同埋邊個做代言人。Helen已經將你收買佢嘅過程全部錄低晒，佢話我可以交畀警察或者ICAC。」丁子朗偷雞不著蝕把米，惡人自有惡人磨，最後奸計沒有得逞，唯有向陳豪屈服。

盧宛茵為幫馬貫東，打算賣出公司股份。(《俠醫》截圖)

陳豪向丁子朗表示知道他收買其員工。(《俠醫》截圖)

