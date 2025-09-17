盲盒鐵路遊｜馬貫東從後熊抱這人狂動　丁子朗夠膽話TVB黑箱作業

無綫（TVB）全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》由丁子朗（丁丁）、馬貫東、陳懿德（德德）、林秀怡、鄭衍峰、王嘉慧輪流以組合形式主持，昨日（16日）一集繼續由丁子朗、陳懿德及馬貫東遊東北。今集本來他們一行人上了「綠皮火車」坐10個小時去哈爾濱，但登車後3小時，突然被節目組叫下車。

丁子朗、陳懿德及馬貫東下車後去了山海關，勇闖「天下第一關」，之後就去了秦皇島的阿那亞。丁子朗與馬貫東在當中一間酒店房時竟然發生了一些刺激的事，馬貫東躺在床上問丁子朗：「你以前啲女朋友發脾氣會點鬧你？最衰嗰句。」當丁子朗想答馬貫東時，馬貫東則叫他不要答：「唔好講，我哋望出個窗。」丁子朗即時做出想吐的動作，卻被馬貫東一下子從後抱著他，丁子朗笑指：「原來你係霸道總裁Type。」但馬貫東繼續抱著他在後面不停郁動，嚇到丁子朗大叫：「你唔好喺我後面郁，你唔好喺我後面咁激動先！」認真讓人難以接受，8點半的劇集《俠醫》才見到二人「打生打死」，10點半的綜藝節目就「攬頭攬頸」。

後來三人去了一間酒吧嘗試特色調酒，未知是否在酒精的加持下，三人突然說起心底話來，陳懿德更說到「眼濕濕」。丁子朗率先表達自己的感受：「可能你哋都知啦，同你哋分享過，呢幾年嚟多咗北京，重新再嚟過，會唔會冇嘢做啊？冇job啊？唔夠錢啊？識唔識到啲朋友啊？其實我喺北京呢，都孤單嘅。好似好難搵到一啲同路人，同我一齊去試啦，搵到啲同聲同氣嘅朋友同我傾偈。」他更希望播出後父母可以知道即使他在北方都可以有工作。

陳懿德隨後表示聽完丁子朗的說話後有感：「聽你咁樣講呢，令我回想返呢幾年啦，可能尤其係開頭嘅時候，會考慮要唔要入呢一行。咁我爹哋媽咪就話：『哦，冇緊要囉，你都照去囉。最多唔得，我哋就養你啦。』我覺得嗰時聽完呢句說話呢，感恩有一個咁好嘅父母，好support我去做自己。」

最後就是馬貫東：「我阿媽講得最多就係：『點樣啊？夠唔夠錢使啊？你跟住有啲咩拍啊？』家姐都會同我講：『你呀，媽咪好擔心你呀，你message佢多啲啦。』有時係心噏嘅，但係我都好想盡我嘅努力去畀我屋企人睇到成就啦，我有乜改變啊，會唔會繼續進步。」三人剖白完內心的感受後就是抽盲盒決定下一站的時間。

下一站還是哈爾濱，三人即時懷疑是否真的能成行，但是丁子朗的一句說話卻令友誼的小船說翻就翻了。三人拆開全部盲盒後，發現全部都是哈爾濱，丁子朗即笑指：「都話咗我哋公司係黑箱作業㗎啦！」認真敢講，陳懿德即割蓆：「留意返啊高層，啱啱嗰句說話係丁子朗自己講㗎，係唔代表本節目同其他藝人嘅立場。」

