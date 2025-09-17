「歌神」張學友入行41年首在韓辦個唱　唱《留言》時失手大走音

「歌神」張學友月初於東莞舉行巡迴演唱會尾場，演出中途疑因身體不適曾宣布終止演唱會，但在粉絲的鼓勵下，張學友突然改變主意不取消演唱會。張學友表示自己繼續唱，直到真的唱不了才退票，完成東莞站後，他休息後又再出發韓國，於仁川Inspire Arena舉行《Jacky Cheung 60+ Concert Tour Seoul》。

今次原來是張學友入行41年首次在韓國舉辦演唱會，除了張學友本人興奮外，粉絲們都相當興奮，張學友大晒韓語：「大家好，我是香港歌手張學友！歡迎大家今日來到張學友60+韓國演唱會。」張學友向粉絲們坦言想不到會來韓國開演唱會：「因為毛我覺得最有機會來韓國開演唱會的時候，我都沒有來，想不到在60多歲才有機會來到。」張學友透露平日靠韓劇來學習韓語，更即場說了不少韓語，例如：「張學友，你做得很好」、「오빠（哥哥）」、「미안해（對不起）」，他更為管弦樂團成員獻唱韓文生日歌慶祝正日生日。

演唱會中張學友演繹多首經典作品，但唱到《留言》時，竟然失手……他唱到《留言》時未知是否仍未完痊癒，唱到高音部份時出現走音的情況，雖然他唱到走音，但不少粉絲仍然覺得他很可愛。