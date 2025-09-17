佘詩曼遇粉絲請教廣東話竟然係講呢兩個字　近鏡生圖皮膚令人震驚

「視后」佘詩曼（阿佘）2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」，人氣再創高峰，不僅在香港受歡迎，更在內地以致華人地區也圈粉無數。最近，一口氣完成《正義女神》及《新聞女王2》後的阿佘，與閨蜜「七魔女」旅行叉電後，又隨即當上「空中飛人」，頻繁穿梭各地出席活動，吸金力驚人。而不少粉絲為見偶像一面，也會親自去送機。近日，有粉絲送機的時候向阿佘請教廣東話，內容竟然是這兩個字？

佘詩曼於2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼一口氣完成《正義女神》及《新聞女王2》的拍攝。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼早前與閨蜜「七魔女」去旅行叉電。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼最近又開始當上「空中飛人」，馬不停蹄四圍飛出席活動（IG@charmaine_sheh）

阿佘向來圈粉，近日有粉絲在社交平台分享在機場送偶像機的影片，片中阿佘耐心又親切地為每位粉絲簽名，期間有粉絲「突襲」向她展示寫在手上的字眼，請教阿佘廣東話怎樣說，阿佘起初都被對方舉動窒了一窒，然後仔細一看，原來只是簡單的兩個字，並溫柔說：「『Man姐』囉」，簡單的互動逗得阿佘非常開心。然而，當天阿佘雖然身穿運動套裝、臉上戴著墨鏡，近乎素顏，但依然星味十足，面部皮膚更是好得令人震驚，即使粉絲近距離拍攝，依然白滑緊緻。

佘詩曼每次都會耐心為粉絲簽名。（小紅書）

近鏡皮膚都咁好。（小紅書）

有粉絲向阿佘請教廣東話。（小紅書）

網民紛紛留言：「把聲好甜」、「哈哈哈哈！姐姐明知是套路還是寵你」、「好溫柔啊」；又激讚：「近距離見到了本人，好美，也好氣質，皮膚超好，人也非常nice，非常可愛」。

阿佘第一眼看到都窒一窒。（小紅書）

原來是寫著「Man姐」。（小紅書）