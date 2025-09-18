昔日三級片女星腸胃炎未癒堅持登台吸金　低胸上陣遭男粉瘋狂圍堵

現年59歲的90年代性感女星陳雅倫近年主力在內地發展，長居廣州甚少在香港露面。她憑藉往昔的知名度及保養得宜的凍齡美貌，依然在內地市場大受歡迎，她最近就透露受邀到茂名化州演出，雖然腸胃炎一個多星期仍未痊癒，抱恙在身，但依然堅持演出，非常專業！



Ellen曾有不少性感演出。（影片截圖）

陳雅倫抱恙內地登台吸金！（微博照片）

照片可見，陳雅倫身穿紅色晚裝，大騷豐滿身材，她更與觀眾作近距離互動，大派親筆簽名海報，親民的舉動隨即點燃全場氣氛，引來台下大批男士瘋狂簇擁，爭相與女神握手及索取海報，場面一度墟冚。

事業在內地風生水起。（微博照片）

昔日「鍾楚紅接班人」。（微博照片）

風韻猶存。（微博照片）

陳雅倫當年參加新秀歌唱比賽後入行，曾拍過不少戲劇作品，但一直都未能大紅大紫，直至90年代港產情色片盛行之際，全裸拍攝三級片《危情》，令她一舉成名，之後她還憑著在電影中的大膽演出而奠定性感女神的地位，更有「鍾楚紅接班人」之稱。陳雅倫曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚，但之後男方被爆出與前女友育有一個仔，更臨時反悔，戀情因而宣告終結。陳雅倫早前表示多年來一直單身，更曬出廣州的千呎豪宅，但去年就突然上載與名監製舊愛黃尚偉的早年合照，更稱至今忘仍不了對方：「今年是我們分手第24年了，我一直以為自己可以放下你，但原來我做不到！」

陳雅倫突然指忘不了舊愛。（抖音）

Ellen曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚。（微博@陳雅倫ellen）