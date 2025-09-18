頂流豪門女星被封殺淡出神壇44歲生日　富婆閨蜜首度踢爆真實人品

內地頂流女星范冰冰因「我就是豪門」霸氣形象深入民心，可是於2018年捲入陰陽合同逃稅風波，遭內地娛樂圈徹底封殺，演藝事業受重創，後來再與未婚夫李晨分手各行各路，被指是擔心連累李晨。范冰冰消失一段時間後決定於香港落戶，被指不但已取得「新香港人」身份，更被爆以月租約65萬元租住山頂白加道5000呎超級豪宅，展開在港奢華新生活，並以香港作跳板將事業重心轉移至海外，去年擔任「馬六甲旅遊親善大使」，獲讚帶旺當地內地遊客人數，惠及經濟。范冰冰亦躋身香港上流圈，去年獲邀至富商趙世曾過億豪宅共舞。本月16日是范冰冰的44歲生日，高級珠寶品牌摩邦世家創辦人葛恩齊為范冰冰慶生，驚揭不離不棄真正原因！

范冰冰被指定居香港。（IG@bingbing_fan）

趙世曾去年12月與范冰冰拖手起舞。（葉志明 攝）

范冰冰以香港為跳板進軍海外。（微博@范冰冰）

范冰冰近日與媽媽及閨蜜慶祝生日，葛恩齊攬實范冰冰，又送蛋糕又送花，姊妹情深！葛恩齊罕有撰長文，親密稱呼范冰冰為「自己選的家人」，共度了第10個生日。葛恩齊常被外人問范冰冰私下真實人品如何，她力挺范冰冰道：「總是有人問我 冰冰姐私下裡是什麼樣的人 想要吃瓜的寶子們，我這裡統一回覆一下 她真的和螢（熒）幕前展現出來的性格是一樣的，仗義，暖心，謙遜，有時候很小女生，但工作起來充滿了能量，身上有非常強大的女性力量！」

她大讚范冰冰很有義氣，亦樂於助人，「在她眼裡隨手能幫的小忙，就會順手做了，沒有七拐八拐的架子。而且她從來不會把自己放在高高在上的位置，無論對粉絲對工作人員還是對路人，甚至對黑子，她都很有禮貌 姐工作起來特別卷，但是從來不內耗。」

范冰冰捲逃稅風波後未有放棄演藝圈。（陳順禎/葉志明 攝）

葛恩齊憶述曾深受無良商家抄襲困擾，范冰冰仗義出手，她說：「我還記得 剛開始做珠輕奢飾品的珠寶品牌時，被無良商家追著抄襲，當我和姐大吐苦水。姐帶著我開了一天和fanbeauty品牌的會議。讓我看到了她在處理類似事情時的果斷和條理。當時fanbeauty也存在被假貨抄襲，被惡意調換貨等情況，但是姐就是聯合各個部門開會，經常凌晨還在開會聊工作，有理有據的解答疑問，規範程序，讓消費者看到了她對品牌的負責，也對這個品牌更有信心！」

葛恩齊指范冰冰又靚又有腦，「我當時真的心裡在想，美貌確實是她身上最不值得一提的優點，這女人太行了！！只要接觸過真實的她，都會被她身上那種強大的魅力吸引」。最後葛恩齊說：「你們認識的范冰冰和我認識的范冰冰，是一樣的！她的美好，不是人設，是真真實實的！！」

范冰冰慶祝44歲生日。（小紅書）

葛恩齊力挺范冰冰，即使對方捲逃稅風波被封殺亦不離不棄。（小紅書）

兩人共度第10個生日。（小紅書）

兩人共度第10個生日。（小紅書）

蛋糕結束。（小紅書）

葛恩齊揭力挺范冰冰原因。（小紅書）