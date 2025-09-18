林子聰揭拍《少林足球》辛酸秘史　開工前一晚星爺竟找他做這件事

由周星馳（星爺）執導和主演的電影作品《少林足球》，當年在《第21屆香港電影金像獎》頒獎禮上橫掃七獎，成為大贏家，至今仍是不少觀眾心目中的經典；而片中除了星爺出彩外，其他「師兄弟」也形象鮮明，當中憑飾演輕功水上飄「六師弟」一角深入民心的「肥仔聰」林子聰，近日作客王晶的訪談節目，大爆當年拍攝《少林足球》期間的辛酸秘史。

周星馳憑《少林足球》在香港電影金像獎上連奪「最佳男主角」及「最佳導演」。（影片截圖）

周星馳執導的電影《少林足球》，在《第21屆香港電影金像獎》中囊括：「最佳電影」、「傑出青年導演」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」。（網上圖片）

肥仔聰表示原本他是跟著《少林足球》製作組到內地拍攝的，一直幫手寫劇本，突然在正式拍攝的前一天晚上，星爺才跟他說：「你量一下身，你明天就要演了。」肥仔聰透露，星爺為「六師弟」一角找了很多不同的演員去試鏡，包括由著名武術指導程小東帶來的武行及動作演員，但人選始終未有定案。對此，王晶一語道破「盲腸」，笑言：「其實周星馳心裡本來你就是大後備，如果有更好人選就去用別人，不然就是你啦。」

肥仔聰表示原本他是跟著《少林足球》製作組到內地拍攝的，一直幫手寫劇本，在開拍前一晚，星爺才通知他演「六師兄」。（小紅書）

六師弟這個角色，令肥仔聰知名度急升。（小紅書）

王晶一語道破「盲腸」。（小紅書）

談到艱辛的拍攝過程，肥仔聰記得第二天到了現場準備拍之前，星爺就把他拉到一旁說：「你站在這裡對著鐵絲網，想清楚你能不能做到，不能的話你趕緊告訴我。後來我想，最大壓力是他，不是我啊，最後就說好，來！」肥仔聰最難忘吃雞蛋戲份，為拍戲連續吃了四、五天雞蛋，除了在田雞（田啟文）口裡吃，還有鞋底、地上，什麼地方都有，「那段時間的我很怕雞蛋，就算煮熟的也不行。然後過了那個星期之後，他（星爺）覺得好，第二個星期就開始吊威也了。」

肥仔聰記得第二天到了現場準備拍之前，星爺就把他拉到一旁說：「你站在這裡對著鐵絲網，想清楚你能不能做到。」（小紅書）

肥仔聰想清楚後，決定接受飾演「六師弟」的挑戰。（小紅書）

肥仔聰稱當時為了拍攝吃了4、5天的雞蛋。（小紅書）

噸位十足的肥仔聰，拍攝「輕功水上飄」自然要面對極大挑戰。王晶笑指，當時都好奇問武術指導程小東，「他那麼胖，你怎麼敢把他吊威也？」程小東則直言：「照吊。」肥仔聰憶述當時要20個人才能將他拉起，所用的更是鋼絲威也，導致他肩膀、腰間及下跨全是瘀青，一直沒褪，摔下來時也受了傷。不過，他亦笑言從最初畏高，到最後已能習慣得拿著相機，叫工作人員把他吊高拍照，可謂苦中作樂。

「輕功水上飄」成為了六師兄的代號。（小紅書）

肥仔聰指當時吊威也要20個人拉他。（小紅書）

肥仔聰稱當時吊威也的位置都瘀青了。（小紅書）

王晶也表示一看就知拍這部戲肯定是很辛苦，但肥仔聰肯定說若讓他再選一次，他也一定會演，「雖然辛苦，但很值得。是一個很寶貴的體驗，之後我遇到什麼事情都不怕了。」王晶問他《少林足球》拍了多久？肥仔聰坦言：「久了，我們從夏天拍到冬天，有半年，我是連續拍了三個多月，停了以後再拍十幾天，我記得因為是冬天，但我剛拍攝時是夏天，我們要拍回前面的那些呢，不行了，因為太冷，然後就等天氣稍微回暖一點，再重拍前面的戲。」

期間也經歷摔傷。（小紅書）

雖然拍攝辛苦，但肥仔聰說給他選多一次，他都會答應演。（小紅書）

肥仔聰說拍攝《少林足球》是很寶貴的體驗。（小紅書）

肥仔聰更透露，在電影首映時，王晶也有份出席，他很記得對方說過一句：「這個戲沒有4000萬（票房），你問我拿，很準。因為上映第一波兩個多星期，已經3700多萬（票房）。」結果電影最終票房狂收超過6000萬，成為香港電影史上的一段佳話。

肥仔聰稱《少林足球》拍了半年。（小紅書）

肥仔聰好深印象，當時王晶說：「這個戲沒有4000萬（票房），你問我拿。」（小紅書）

電影最終票房狂收超過6000萬，成為香港電影史上的一段佳話。（小紅書）

而肥仔聰過往在其他節目中也說過，其中一幕他吊了兩條威也，從約六層樓高墮下；但正式拍攝時，其中一條威也竟在他跳至離地三米時突然斷裂，肥仔憶述︰「到我落地時，我右腳在我背脊，現場聽到很清脆、很響亮地『啪』一聲。」肥仔聰指當時十分痛苦，但程小東走到他身邊，竟對著其傷腳畫了一道符，便說︰「沒事！吊上去拍多個！」及後，肥仔聰到醫院檢查，雖然沒有骨折，但由臀部到小腿的肌肉已達二級撕裂。然而，醫生僅給他一支價值六元的正骨水，令他哭笑不得。最終，他仍忍痛返回片場繼續拍攝，非常專業。