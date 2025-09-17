佘詩曼劇集入獄次數多　被封「最美女囚犯」：希望搣甩呢個名銜

視后佘詩曼獲香港癌症基金會委任為最新一屆「粉紅大使」，今（17日）就現身活動，呼籲女士們要關注乳房健康問題。而在接受訪問時，她坦言身邊有朋友在多年前確診了乳癌，而令其開始警惕身體：「所以喺嗰陣時開始發覺原來可以自己檢查。」 她透露可保留時間作檢查：「其實可以留返少少me time 沖涼嘅時候去檢查自己的身體有咩唔妥，可以及早有正確嘅治療。」

佘詩曼獲香港癌症基金會委任為最新一屆「粉紅大使」。（葉志明攝）

而身為大忙人的佘詩曼，雖然工作忙碌，但揚言亦會抽一些時間好讓自己能放鬆：「其實調節自己心態係一個好重要嘅環節，其實心情係影響身體嘅機能或者細胞生長，所以開心、正面、樂觀都係一個好重要嘅環節去令到自己身體好。」

當提到近日現身內地出席「第二屆金熊貓獎」，其身穿一件鮮色吊帶裙，大曬白滑長腿，但搭配的一雙透明厚底鞋卻被網民批評不好看時，對此佘詩曼就表示：「不過每樣嘢有人讚有人彈㗎啦！最緊要行出嚟自己有信心。」表明會接納任何意見的。

佘詩曼透露雖然工作忙碌，但亦會抽一些時間好讓自己能好好放鬆。（葉志明攝）

佘詩曼這一身裝扮搭配的厚底鞋，被網民批評不好看。（佘詩曼微博圖片）

而拍過無數劇集的她，最近被網民統計出，原來她曾多次在不同類型劇集中出現過「入獄」畫面，笑稱她是「入獄次數最多的女囚犯」，甚至因為連「入獄」的樣貌都相當漂亮關係，令她有「最美女囚犯」的封號，對此，她聽到這個封號後笑不停表示：「我希望可以搣甩呢個名銜。」相當好笑。

佘詩曼聽到「最美女囚犯」的封號後笑不停。（葉志明攝）

《洗冤錄2》即將在台灣重播。（微博圖片）

另外，提到多年前的作品《洗冤錄2》即將在台灣重播，問到會不會很懷念當年的拍攝點滴時，她就透露昨天（16日）才與好朋友歐陽震華閒聊，令她想起一段拍攝時的趣事：「我最記得有一場戲要我主動去錫佢，我一生人未試過NG咁多次，因為哄埋去就想笑，咁熟。」而目前未有太多工作在身的她，就趁這一段時間好好休息，待劇集《新聞女王2》開播，就會出來宣傳。

佘詩曼大展白滑長腿。（葉志明攝）