伍允龍生日獲日本粉絲新宿落巨型廣告慶祝　豪擲26萬港元規模少見

伍允龍（Philip）去年憑電影《九龍城寨之圍城》中的大反派「王九」一角，以其狂妄突破的演出風格，以及經典對白「我頂！」一炮而紅，不只在香港人氣急升，更成功「打到去日本」，俘虜大批當地粉絲。昨日（16日）他迎來48歲生日，一班日本粉絲豪擲逾500萬日圓（約26萬港元），買下東京新宿的戶外大電視廣告位為他慶生，場面震撼，絕對是香港藝人罕見的應援規模！

《九龍城寨之圍城》年初在日本上映時，已於當地掀起熱潮和話題，創下近年港產片在當地的最佳成績，當中「王九」一角極之搶鏡，令伍允龍在日本吸納了大量粉絲，而他亦曾拍攝日文短片，感謝日本觀眾的支持。為慶祝偶像48歲生日，一班日本粉絲自發集資，豪花超過500萬日圓，在日本最繁華、人流最多的地點之一——新宿歌舞伎町東口的「YUNIKA VISION」戶外大電視，買下生日應援廣告。

從粉絲分享的影片可見，廣告片充滿日本遊戲風格，極具心思，除了不同造型照，亦展示了一些伍允龍從未在日本公開過的電影及打鬥片段，以及關於他的日文簡介。有粉絲在網上透露，這次集資的粉絲中，有高達98%是「真日本人」，可見伍允龍在日本人氣非凡，難怪常常在Threads見到有日本人表示因為《九龍城寨之圍城》要學廣東話。另有粉絲補充，廣告在一天內播放了72次，足見他們的落力程度。

伍允龍的成功絕非一朝一夕，雖然身手了得，自幼習洪拳、詠春和蔡李佛，但早年其星運一直平平，更曾被外界戲稱為「奀星」，他曾透露自己如何自我安慰：「的確曾感到失落，但好彩都有個星字！」簡直聞者心酸。然而，如今他終於捱出頭來，憑一個角色紅遍港日，不僅吸納了一堆日本支持者，早前更獲日本殿堂級遊戲製作人小島秀夫邀請出席活動，其奮鬥故事絕對勵志。以往日本人講起香港武打影星，只講得出成龍、李小龍，希望將來他們會記起伍允龍！

