AV界「最美主播」9月底光榮引退　結束8年AV生涯澳門最後公開活動

被稱為AV界「最美主播」的女優山岸綺花（山岸あや花），9月10日宣布將於9月底離開經紀公司，並且正式從AV界引退，結束長達8年的AV生涯。

山岸綺花。(公關提供)

消息曝光後，引起各界粉絲的熱烈討論，直呼「太突然了」、「覺得難過」。據了解，目前山岸綺花最後一場公開活動為在9月26至28日在澳門葡京人H853娛樂館・尚梯館舉辦的《PinkD ! 紅粉娛樂博覽》。主辦單位表示，目前票券所剩不多，山岸綺花引退這則消息一出，應該很快完售。

《PinkD ! 紅粉娛樂博覽–澳門站》。(公關提供)

根據山岸綺花經紀公司LiStarPro的官方X發文，山岸綺花將於2025年9月底正式離開所屬事務所並引退，文中指：「她已下定決心邁向下一個舞台，期望粉絲們能理解並支持她的決定」，作品預計於2026年1月前陸續發行。同時山岸綺花本人也透過事務所表示，感謝這8年來片商、經紀公司及粉絲們的支持，對此自己由衷感謝，並透露從10月起將以自由身展開全新旅程。

小倉由菜。(公關提供)

是次活動更雲集超過40位日本男女AV藝人參與，當中包括高橋聖子、紗倉真菜、紫堂留衣、山岸綺花、松本一香、白峰美羽、宮西光等參與。主辦方表示：「《PinkD ! 紅粉娛樂博覽》致力於打造多元、專業、開放的娛樂平台。隨著兩位知名華語女藝人的加入，活動將更添話題性與焦點。」

紗倉真菜。(公關提供)

松本一香。(公關提供)

《PinkD ! 紅粉娛樂博覽–澳門站》活動詳情

日期：2025 年 9 月 26 日(五) 至 28 日(日)

時間：10:00–18:00 (9 月 28 日加設 19:00 星光舞台晚會)

地點：澳門路氹葡京人 H853 娛樂館・尚梯館

特別活動：蘇暢與蘇櫻花粉絲見面會 (9 月 27–28 日限定)

