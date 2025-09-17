鹿晗關曉彤彼此生日不再送祝福　整年零互動8年情疑結束

內地人氣男星鹿晗在2017年高調認愛女星關曉彤，自戀情公開後，在每年的正日生日，彼此都會零點零分準時在微博送上祝福，但今年雙方都缺席了這一個重要的儀式祝福，再加上早前頻頻傳出情變，更令不少網民懷疑他們可能早已分手了。

二人在2017年認愛。（微博圖片）

9月17日是關曉彤的正日生日，過往在零點零分的時候，身為男朋友的鹿晗都會準時在微博送上祝福，所以在前一晚全網都在關注他們二人的互動。最後鹿晗被發現沒有在零點時分送上祝福，是他們戀愛8年以來首度沒有發文，微博出現的「鹿晗零點沒祝關曉彤生日快樂」的討論貼文，閱讀量更高達逾1億，相當驚人。

而過28歲生日的關曉彤就在個人微博上貼多張美照，並表示：「新的一歲，開心最重要。」而在鹿晗今年4月份生日時，她亦沒有在零點零分送上祝福，彼此都缺席了保持多年的定時儀式。

關曉彤生日，未見鹿晗送上祝福。（微博圖片）

不少網民猜測他們早已分手了。（微博圖片）

另外，再加上近日關曉彤的爸爸關少曾被網民發現，曾點讚一則關於女兒與鹿晗的分手文，而該分手文的內容就提到今年七夕，二人並沒有一起度過，男方在江西開演唱會，女方在浙江錄製綜藝節目，當日二人亦沒有透過微博互相表達愛意，儘管後來關少取消點讚該貼文，但依然在網絡上引來熱門討論，種種跡象顯示他們的互動不如從前，令不少網民直呼「真的分了吧！」，而他們至今並未就傳聞作出回應，但無疑地掀起了各種揣測。