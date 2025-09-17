朱千雪化身不同造型為乳癌基金會拍宣傳片　身體力行望更多人正視

朱千雪小姐（Tracy）早前為香港乳癌基金會（基金會）拍攝宣傳短片提醒公眾定期接受乳健檢查，並呼籲大家踴躍參加10月19日在山頂舉行的年度慈善步行籌款盛事「乳健同行2025」。活動所籌得的善款將用作支持基金會服務，包括推廣乳健教育、為乳癌患者及家人提供支援，以及乳癌研究及倡議等工作。

朱千雪拍宣傳片。(公關提供)

朱千雪小姐穿上象徵關注乳癌的粉紅服飾，並化身專業人士、幕前藝人、新手媽媽等不同造型，為基金會拍攝「乳健同行 2025」宣傳片。朱千雪表示：「即使生活再忙碌，我亦會時刻關注乳房健康，定期預約做乳健檢查，因為及早發現是治療關鍵，而守護健康是守護自己生活及家庭的第一步。」朱千雪去年亦有參與「乳健同行」活動，她說：「感謝香港乳癌基金會邀請，讓我去 年有機會感受粉紅人潮進駐山頂，今年我希望進一步利用自己的影響力，令更多人正視乳癌威脅，並身體力行支援乳癌社群，與一眾乳癌患者及康復者同行。」

朱千雪小姐穿上象徵關注乳癌的粉紅服飾，並化身專業人士、幕前藝人、新手媽媽 等不同造型。(公關提供)

基金會主席霍何綺華博士表示：「非常感謝朱千雪小姐對基金會的支持。每年十月是 國際乳癌關注月，旨在喚起大眾關注乳癌對香港婦女的威脅，希望大家一起參加 『乳健同行』年度慈善籌款盛事，與基金會攜手前行，傳遞愛與希望。」