盲盒鐵路遊｜馬貫東挑戰「港普之父」　丁子朗同陳懿德聽完O晒嘴

無綫（TVB）旅遊節目《盲盒鐵路遊》昨日（17日）一集由丁子朗、陳懿德及馬貫東繼續遊東北。上一集講到他們一行人抽盲盒準備出發去哈爾濱，結果被節目組玩弄的事情又再次發生，他們今次最後去了瀋陽。

丁子朗、陳懿德及馬貫東先到早市吃東北名物「大飯包」，三人吃得津津有味，之後就去了吃「驢打滾」，丁子朗介紹驢打滾其實是以前滿州的傳統糕點。馬貫東用港普向店家問：「姐姐啊，請問呢個驢打滾跟驢仔有什麼關係？」聽到丁子朗及陳懿德滿頭問號！但店家都細心解釋到底驢打滾是什麼。

丁子朗、陳懿德及馬貫東先到早市吃東北名物「大飯包」。(《盲盒鐵路遊》截圖)

丁子朗被陳懿德及馬貫東讚到面都紅。(《盲盒鐵路遊》截圖)

馬貫東用普通話問店家嘢，聽到丁子朗及陳懿德滿頭問號。(《盲盒鐵路遊》截圖)

吃完驢打滾後，他們又去了吃「東北雞架」，馬貫東又再嘗試與店家溝通：「姐，你們都是直接炸這個做早餐嗎？」今次陳懿德已經忍不住「翻肚」，丁子朗則一臉好奇的看店家能否聽得懂，當然，店家是完全聽不懂馬貫東的「港普」，還露出一臉無奈。陳懿德笑指：「聽到阿東開口講普通話，發現原來有人可以動搖到黎諾懿『港普之父』嘅地位。」丁子朗亦馬上替馬貫東做翻譯問店家。馬貫東死心不息想再次問店家問題：「姐，請問一個要炸多久？」這次店家終於聽得明他說什麼，他亦相當興奮：「佢聽得明我講咩！」

馬貫東又再嘗試與店家溝通。(《盲盒鐵路遊》截圖)

今次陳懿德已經忍不到「翻肚」。(《盲盒鐵路遊》截圖)

丁子朗則一臉好奇的看店家能否聽得懂。(《盲盒鐵路遊》截圖)

店家完全聽唔明。(《盲盒鐵路遊》截圖)

最後都係丁子朗出手問店家。(《盲盒鐵路遊》截圖)

店家勁無奈。(《盲盒鐵路遊》截圖)

馬貫東除了用「半鹹淡」的普通話問店家被取笑外，今集更成為了「爛gag之王」。因為在百年老店吃東西時，他大曬「四字詞語」，他在吃鹿筋時向丁子朗及陳懿德說：「最啱同你兩個食飯嘅時候食，『鹿筋清淨』啊！」陳懿德笑說：「『鴉雀無聲』啦依家。」再吃下一道菜時，馬貫東又想曬「四字詞語」，陳懿德已經洞悉其計謀：「想講四字詞係咪？有請。」馬貫東興奮的說：「大家準備啦喎，真係『豬聯璧合』。」丁子朗及陳懿德在旁聽到「反晒白眼」。

