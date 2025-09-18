恭碩良相隔15年再以個人身份踏上舞台　多年來緩慢踏實地追求音樂

恭碩良（Jun）將於9月27日晚上7時45分，舉行《浪客行巡迴演唱會》佛山站，表演場地為HANDLE，這也是繼2010年的《Jun On The Moon Live 2010演唱會》後，恭碩良相隔15年再度以個人身份踏上舞台和大家見面，粉絲福利包括和Jun合照及參加分享會。「浪客行」中的「浪客」是不斷浪跡天涯鍛鍊自己，追求劍道的最高境界；「彳亍」（chìchù）的原意是指緩慢地行走，或走走停停。這個詞由左腳的「彳」和右腳的「亍」組成，意象上表示小步慢行的動作，「浪客彳亍」就是恭碩良多年來一步一步緩慢踏實地追求音樂真諦之路。

恭碩良將於9月27日舉行《浪客行巡迴演唱會》佛山站。(公關提供)

恭碩良相隔15年再度以個人身份踏上舞台和大家見面。(公關提供)

恭碩良絕對是這一代全能音樂人的其中一位代表人物，他精於打鼓、彈結他、作曲、編曲和監製等工作，雖然近年忙於和很多歌手做巡唱，但一直有不少主辦單位和他洽商舉行個唱，在多番誠意邀請下，《恭碩良浪客行巡迴演唱會》首站終於落實在佛山舉行，門票一開賣反應非常熱烈，這無疑為Jun和整個團隊打了一支強心針。主辦單位透露不單止會把恭碩良這個全新個唱帶到全國各地，他們亦陸續收到包括新加坡、馬來西亞，以及美加等地的邀請，現只要和恭碩良協調好他的檔期後便可作出安排。

恭碩良絕對是這一代全能音樂人的其中一位代表人物。(公關提供)

恭碩良對於能有機會把這個巡唱帶到那麼多地方演出感到相當興奮，他表示：「近年沒有推出新作，但歌迷仍然很支持我，常常問我什麼時候再開個唱？對我來說這次巡唱真的很重要，因為有太多話語想透過音樂去跟大家分享，現在距離演出只剩下不足兩週時間，我已加緊和樂隊排練，屆時我將會攜手一眾知名音樂人進行演出，這無疑將是大灣區內一場難得的音樂交流盛宴。」

恭碩良對於能有機會把這個巡唱帶到那麼多地方演出感到相當興奮。(公關提供)

恭碩良「浪客行巡迴演唱會」佛山站樂隊陣容：

1. Derrick Sepnio張德銘：只要是方大同的歌迷，便一定知道的幕後名字，他的作品獲金曲獎34次提名，他也是獲獎10次的製作人／音樂總監／結他手。於2014製作了至今已突破45億流量的作品「特別的人」。長期合作的藝人包括方大同、陶喆、林憶蓮、張惠妹、A-Lin、莫文蔚和袁婭維Tia等。

2. Ray-Bass手：來自美國的香港首席Bass手，很多耳熟能詳的專輯、巡迴演唱會都能看到他的蹤影。合作的藝人包括鄧紫棋、方大同、林憶蓮、劉德華和袁婭維Tia等。

3. Terence謝燕輝：擁有三座金曲獎的製作人、編曲人、銅管樂器以及鍵盤手，2020年發行的專輯《派仔之遊》獲得第32屆金曲獎演奏類最佳專輯獎、演奏類最佳作曲人獎、最佳演奏錄音專輯獎。合作過的藝人包括陶喆、莫文蔚、袁婭維、A-Lin黃麗玲、李宇春、毛不易和Matzka等。

4. Flin伍凌楓-吉他手：2012廣東省第一名成績考入星海音樂學院現代音樂系，2014第二屆中國（上海）爵士樂大賽爵士吉他演奏銀獎，合作藝人包括陳粒、單依純、袁婭維Tia和裘德等。