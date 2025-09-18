張曼玉遭王晶爆私下真性情因戀愛經歷巨變　傳被騙財千萬人財兩失

香港著名導演，現年70歲的王晶最近在社交平台拍片大講圈中所見所聞及分享個人見解，引起不少關注。近日王晶就拍片大談國際影后張曼玉。王晶自言對於張曼玉，他是「由細睇到佢大」。在他心目中，張曼玉原本是一位落落大方，特別愛笑愛玩的人。可是後因為感情受到挫折，令性情大變。王晶表示：「她本身就是一個很開心的人，可是後來她因為好幾段感情都不是很好，所以她就開始收一點了，不會像之前甚麼都跟你說。」他又直指張曼玉是戀愛腦，她的感情經歷亦令王晶感到十分唏噓。

張曼玉進駐小紅書。（小紅書）

張曼玉打扮樸素出遊。（小紅書）

張曼玉法國爬樹。（小紅書）

張曼玉有過多段戀愛，王晶在片中提到其中四段，指張曼玉第一個男友是名叫Mark Kim的韓國髮型師，兩人可能是在拍廣告時認識的，王晶見他去探班。之後張曼玉跟爾冬陸拍拖，再之後就與一位美國年輕男生拍拖，那個男生居然把張曼玉寫給他的情信公開了，令張曼玉很不開心，加上當時媒體都對這段情史爆得清清楚楚，令張曼玉相當難堪。

王晶大談張曼玉。(小紅書)

可是張曼玉後來與馬來西亞地產商人宋學祺拍拖才是最糟糕的，王晶說：「還有一個馬來西亞的男孩是騙子，把錢都騙走了啊」。估計王晶所說的馬來西亞男孩就是宋學祺。張曼玉與宋學祺於1993年在航班上認識繼而相戀，有傳兩人很快就到了談婚論嫁階段。其後有傳出宋學祺自稱他的生意突然缺錢，張曼玉即把自己的千萬積蓄投資到男友的公司，可是張曼玉的錢很快便蝕得血本無歸，更慘的是宋學祺還跟她分手了，與一位富家小姐拍拖，張曼玉可算是人財兩失。王晶感嘆：「所以就是她在感情上面一直不是很開心，不過她懂得怎去調整自己。」張曼玉曾與法國導演Olivier Assayas結婚，可惜最後離婚收場。王晶心痛張曼玉在戀愛關係中總是吃虧，又指出她至今仍是單身。

王晶大談張曼玉的感情經歷。(小紅書)

