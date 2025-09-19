李成昌罕評《金式森林》後生演員表現　郭晉安一樣嘢令他不得不服

有「金牌綠葉」之稱的李成昌，效忠TVB近半世紀，演出作品逾180部，雖然已經67歲，但他永不言休，早前不僅獲得公司續約兩年，更與時並進，積極經營社交平台與網民互動。適逢其有份參演的劇集《金式森林》近日在內地平台播出，李成昌善用社交平台為新劇宣傳，並罕有點評年輕演員演技。

李成昌近年喜歡邊行山邊拍邊同網民互動傾下偈，其有份劇集《金式森林》日前在內地平台播出，李成昌也一盡演員責任幫手宣傳，他表示非常開心，新劇終於在平台出街了，雖然劇集都是以一般的家族爭產案為題材，橋段舊了一些，但他覺得整體都挺好看的，而且一班後生演員演得很好，很用心。

李成昌特別點名稱讚何廣沛和陳曉華的表現，「他們真的做得很入角，搞到我們這些前輩......真的不是開玩笑，真的不敢怠慢。」至於主角郭晉安，李成昌更加是讚不絕口，演技一流之餘，造型又正，「那些沉實的演技，很老實講，我都佩服、佩服。羅蘭姐更不用說，如果我到了她的年紀，還能Keep到這樣子，我都願啊。大家記住捧場，看看這班後生仔怎樣去搏殺和進步！」

李成昌之前在《香港01》專訪中，曾分享拍攝《金式森林》的趣事，他說劇中對著郭柏妍、何依婷、莊子璇及陳星妤幾位靚女當然很開心，但這幾位新人對著他演戲時卻緊張到口都震。不過李成昌自有一套方法，他說會主動跟她們打開話題，讓大家輕鬆下來從而拉近距離，而與何依婷之前演過父女，再合作沒上次緊張。

事實上，李成昌對年輕演員的讚賞並非輕易給予，他過往曾慨嘆直言以前和現在的演員有很大分別，以前的演員很主觀，真的會跟導演一起研究劇本，演員道德也好很多，至於現在的演員，除了已上位的姐仔、哥仔，這班真的少出半分力都不行，其他的表現較飄忽，恃住後生不用靠演員這份人工，導演叫怎樣演，演完就算，無戲味之餘也無立場。

儘管如此，但李成昌也多次公開大讚他所欣賞的後輩，近年一些男的就有何廣沛，知道自己有不足就去改善；女演員就是陳曉華，大家合作過幾次，看著對方從《異搜店》「懵醒醒」，到最近合作《金式森林》，可以用脫胎換骨來形容，非常努力。