陳康堤首支廣東歌面世獲好評　填詞人黃偉文揭與陳氏父女雙重緣份

歌神陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤，自今年5月加盟華納唱片宣布出道做歌手後，就引來不少關注，繼推出首支英文單曲《doll》後，近日就推出首支廣東歌單曲《一律建議分手》，曲風充滿個性，歌詞簡單易明有共嗚感，獲得不少網民激讚。

陳康堤推出首支廣東歌單曲《一律建議分手》，曲風充滿個性。（影片截圖）

MV造型充滿個性態度。（影片截圖）

《一律建議分手》是由著名作詞人黃偉文填詞，而適逢該歌曲已在各大音樂平台上架，他就在社交網站分享大談與陳康堤的緣份。「康堤」這個名字是由黃偉文親自改的，沒想到霎眼間她就長大成人，還找一個曾幫她改名字的人幫她寫歌詞，這一件事令黃偉文覺得很不可思議：「相信也不是很多填詞人有生之年能有這樣的奇遇吧？」

黃偉文同陳康堤非常有緣份。（Concertyy＠IG）

黃偉文還提到，其實當初是考慮了許多天才接下這一份填詞（《一律建議分手》）工作，因為他不知道能不能寫出最符合陳康堤性格的作品，但幸好陳康堤有自己的主見：「她對自己的旋律想表達的故事，早已有非常明確的想法，我只需要為她當個有型（希望啦）的寫順佬，執靚個idea再呈現出來而已。」

陳奕迅出道的第一支廣東plug song亦是黃偉文填詞的。（IG圖片）

另外，黃偉文肯接下填詞（《一律建議分手》）工作的另一個原因是同陳奕迅有關：「29年前，她父親陳奕迅出道的第一支廣東plug song 就是我寫的，29年後，女兒的第一支廣東plug song也剛好交到我手上，請容許我這個貪玩貪特別的典型雙子座，為了這個「意義」，而無法拒絕這個本身就自帶感情溫度的任務。」黃偉文與陳氏父女的雙重緣份果真奇妙。

陳康堤今年5月已正式出道。（影片截圖）

有型有款。（影片截圖）