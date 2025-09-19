楊證樺拍片笑談「第一次」失敗經歷　太太沈可欣聽後表情意外搶焦

現年50歲的TVB綠葉楊證樺，近期因在多個大型演唱會擔任保安工作，加上街頭相助受傷老伯等好人好事而人氣急升，就連吳家樂和鄧兆尊也在網台節目中大讚他是「堅中之堅」。瓣數多多的楊證樺，不時嘗試新事物，最近更積極研究經營小紅書，與粉絲互動。

日前，楊證樺與太太沈可欣飛往馬來西亞，與當地朋友開心飯聚。興致勃勃的楊證樺，眼見氣氛熱烈，即場分享自己的「第一次」，但大家不要心邪，這個「第一次」其實是他嘗試在網上開直播與粉絲互動，分享歡樂時光。豈料，首次操作直播的楊證樺，因一時未能掌握而鬧出蝦碌，最終直播慘變「拍片」，場面搞笑。他只好一臉尷尬地對著鏡頭說：「各位小紅書的朋友，我本身諗住第一次直播嘅，點知我搞來搞去都搞唔到，咁我而家唯有拍片啦。」

雖然楊證樺初次直播宣告失敗，但無影響眾人心情。片中所見，影片中，身旁的太太沈可欣始終帶著甜美的笑容鼓勵老公，盡顯夫妻間的默契與情趣。不少網民更因此錯重點，將焦點落在沈可欣身上，大讚：「你太太笑起來好甜啊」、「你太太一啲都無變過，仲係咁靚」、「太太比電視裡更好看哦」、「老婆好靚啊」。

除了是演員、保安等身分外，楊證樺亦是圈中的愛妻號，與太太沈可欣經常出雙入對，恩愛非常，二人由十年多的同事關係昇華成為情侶，結婚後二人育有2名愛兒，一家四口幸福美滿。不過跟沈可欣交往前，楊證樺曾有一段不為人知的過去，他曾在節目中認自己昔日在感情路上，是一個「不能停下來」的人，自己總是橫衝直撞，直至自己遇上太太沈可欣而想安頓下來。他坦言自己以前曾經交往過30多名女友，跟沈可欣在TVB工作多年早已認識，但直至一同拍攝劇集《再戰明天》擦出愛火，從此認定對方。交往一年多，二人在2015年8月決定結為夫婦。他曾甜蜜表示太太最吸引他的地方，全因太太性格「師奶仔」。

