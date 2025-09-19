億萬視帝爆拍戲尷尬瘀事　竟有演員食榴槤近距離噴口氣：吸晒落肚

三屆視帝郭晉安（安仔）自80年代入行，憑《戇夫成龍》、《忠奸人》、《白色強人》等多部經典劇集三度獲封視帝，於演藝界地位舉足輕重，60歲仍活躍電視劇界，近日推出新作《金式森林》。2024年初，他宣布與歐倩怡結束18年婚姻，回復單身後專注打理保健品王國，成功帶領公司上市，躋身「億萬富豪俱樂部」，其優厚條件成為圈中「筍盤」。郭晉安近來為將產品打入內地市場，積極經營社交平台，拍片爆片場尷尬事，他竟驚揭與一位演員竟因食榴槤令安仔被迫吸「榴槤口氣」！

郭晉安日前拍片提到拍戲最尷尬的事。他憶述一次拍戲放宵夜，一位藝人叫外賣叫了一個人榴槤布甸，吃得很開心，吃完便開工了。怎料尷尬的事發生了，安仔說：「導演嗌3、2、1。通常我哋喺3、2、1之後，就會吸一啖氣準備講對白。我吸氣嘅時候，佢就啱啱吐咗嗰啖氣出嚟。我就將佢嗰啖氣吸晒落肚。」即使「品嘗」了對方的榴槤口氣，但郭晉安仍然敬業地把戲繼續演下去，他說：「我就忍住將嗰段對白講完。」郭晉安都忍不住笑說這段經歷很難忘。

郭晉安熱愛演戲，即使捱更抵夜都無所謂。他跟胞姊共同創立的草姬集團近年上市，加上他甚有投資眼光，早前售出工廈單位，便獲利近4千萬，手上還有自住的匡湖居單位及多項工商物業，市值近億元。郭晉安早已上岸唔憂做，他早前露口風指會減少幕前工作，除了專心做生意，閒時找來三五知己打網球享受人生，不少圈中人也是網球場常客，隨時可以組成明星網球隊。

郭晉安爆拍戲期間被迫吸入同場演員的「榴槤口氣」！（小紅書）

