王晶翻舊帳指溫兆倫「無風度」 惹本尊怒轟「積點口德」急下架

向來敢言的導演王晶近年透過自媒體節目《王晶笑看江湖》頻頻爆料過往與巨星合作的幕後秘辛，成為網民熱議話題。在最新一集，王晶先是讚揚溫兆倫早年的演技及在《鹿鼎記》中的表現，隨後話鋒一轉，語帶不屑地表示：「後來他做了一件事，很令所有男人反感。」，事後溫兆倫本尊更現身直斥王晶「造謠生事」！

王晶爆料惹怒本尊！（截圖）

稱事件令男人反感。（截圖）

王晶在影片中指溫兆倫與女友分手後，向對方追討金錢。王晶在影片中形容，溫兆倫「要那個女孩還給他那幾年拍拖在她身上花的錢」，並直言此舉「太沒有風度」。影片發布後迅速發酵，事件主角溫兆倫竟在數小時後親自到王晶的影片留言區回應，展開直接對質，他留言指：「尊敬的王晶導演，首先感恩有機會跟你一起工作。但你說的部分內容與事實完全不符合難道你比我更清楚事實的真相嗎？還是您當年有在真相的背後參與其中過呢？」他直指王晶的言論與事實不符，質疑王晶究竟是事件的「見證人」還是「參與者」。

溫兆倫叫王晶「積點口德」。(公關提供)

他進一步強硬表示：「如果您希望借別人與您無關的事來吸眼球的話，我直接告訴你這次你找錯對象了！」溫兆倫將王晶的行為定義為「造謠生事、挑起是非」，最後更留下擲地有聲的一句：「請您積點口德，不要再利用您現在的平台去傷害別人了！」並祝願對方及其家人安康，盡顯風度的同時，亦充滿諷刺意味。最終，王晶將影片下架平息事件。