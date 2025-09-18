鄭嘉穎被吳家樂指婚後行為巨變　陳凱琳直言冇變化：佢好忠於自己

港姐冠軍陳凱琳（Grace）今日（18/9）出席服裝店開幕活動。活動後她接受《香港01》訪問，談及近況及小朋友升讀小學後的趣事。早前吳家樂在《娛樂好好玩》中提及鄭嘉穎與陳凱琳結婚後性格改變了不少，指陳凱琳令到個性較「Cool」的鄭嘉穎願意拍風格活潑的影片，大讚陳凱琳好犀利。今日訪問中，陳凱琳亦有回應。

陳凱琳真係好靚。（陳順禎 攝）

陳凱琳表示，早前出埠工作，但因為離開小朋友身邊而感到內疚。「掛住多，出trip前佢哋會問我去幾多日，可唔可以話定畀我知。之前可能會話幾日，唔會好確實，而家就會同佢講兩個半日，星期二朝早5點返到嚟，你返學媽媽就車到你。（升上小學所以識計數？）係呀，同埋而家人大咗，佢會識表達自己感受。（掛住媽媽定爸爸多啲？）佢好聰明，知道邊個唔喺度就掛住邊個多啲。」

陳凱琳表示，鄭嘉穎一直係好忠於自己嘅人。（陳順禎 攝）

陳凱琳又表示，小朋友升上小學後，會投放更多時間陪伴他。「我哋希望可以喺佢身邊同佢一齊做功課，因為想佢感受到爹哋媽咪都有參與。」她表示，做功課不只是陪伴，更是培養小朋友的自信心和增進親子關係的好機會。問到鄭嘉穎是否有陪做功課，陳凱琳直認有，她說：「有呀，中文就交畀佢啦。（有冇耐性？）有，自己個仔嚟喎，一定有。」

她直言，如果認識鄭嘉穎的話，就會知道他是一個十分喜歡小朋友的人。「我哋結婚前，佢係第一個話：『我哋會有小朋友㗎呵？』所以佢對三個仔嘅愛，我真係感受到。佢好自然就會有呢個耐性去做呢樣嘢。（婚前婚後性格有分別？）係咪因為家樂嘅訪問？如果你問我，我覺得特點係，佢不嬲係好統一嘅一種人，大家感受，佢唔會因為你話佢係點樣，或者有乜變化，而去成個人改變。我覺得佢好忠於自己，所以我係好尊重佢呢一樣嘢。有啲人見到我哋一齊之後覺得有改變，呢個係佢哋感受，但係我知道我老公，如果佢肯同我拍片同埋對我好，其實佢day one已經係咁。」