李龍基被捕獲於內地形單隻影　未婚妻王青霞出獄後仿如人間蒸發

現年74歲的李龍基對年輕37年的未婚妻王青霞（Chris）向來情深義重，二人一直愛得高調，李龍基為了保障年輕女友，曾透露準備立平安紙，將名下的全部財產交給對方打理。不過自未婚妻王青霞出獄後，就傳出二人感情生變，婚期無望。日前，有網民更在新會捕獲李龍基，形單隻影，未見王青霞陪伴在側。



照片可見，李龍基身穿招牌粉紅色的T恤打扮年輕，拿着帳單準備埋單。自從李龍基拿住60枝粉紅色玫瑰花在深圳灣口岸等待未婚妻王青霞出獄後，未婚妻王青霞就從未公開露面，仿如人間蒸發。雖然李龍基接受《香港01》訪問時曾透露未婚妻王青霞忙於打理龐大家族事業：「「佢出返嚟之後好忙，反而仲忙過我，因為佢幫緊佢父親嘅事業，家庭嘅事業都幾龐大，所以佢有佢忙，我呢輪都好忙，自從去完美加返到嚟都未停過。（佢事業咁龐大，會唔會養埋你？）我等住佢養我㗎，真係㗎。（佢從事邊方面？）因為我應承過我太太唔好講咁多我同佢之間嘅嘢，尤其係佢屋企嘅嘢，佢屋企人都唔係太鍾意我哋啲嘢成日都喺傳媒裡面播，所以我都盡量低調低調，總之我都好多謝大家關心，我只可以講，我哋依家都真係幾開心！」不過，未婚妻王青霞連月來都未曾露面，而有不少網民懷疑二人感情早已生變！

