郭珮文疑遇情緒問題行山散心　導彈級身材現「神秘汗印」惹人遐想

剛踏入24歲的無綫小花郭珮文（Juliana），參加2023年港姐入行，雖然最後三甲不入，但憑著驕人身材殺出一條血路，成為全城焦點，而且她非常清楚自己的「流量密碼」，沒浪費上天給她的天賦，經常在社交平台大派福利，將其性感火辣身材展現得淋漓盡致，因此深受網民喜愛，令她極速上位，更被封為「最強Body」。

由參選港姐至今，郭珮文的出眾身材一直都是焦點。（資料圖片）

郭珮文擁有屈機S型身材。(IG@julianakpm)

不得了。(IG@julianakpm)

郭珮文上月踏入24歲生日。(IG@julianakpm)

不過相比早段時間影、視、綜藝均見到其身影，郭珮文近排已有一段時間未有在幕前出現，一眾網民望穿秋水，掛住她掛到「心肝仔」都跌出來！幸而郭珮文也懂得運用社交平台分享近況，今日（18日）更在無預警下，於社交平台投下震撼彈，分享一輯火辣辣的行山靚相，再次以其無敵S型身材衝擊網民眼球。

郭珮文今日（18日）無預警下，在社交平台投下震撼彈，分享一輯火辣辣的行山靚相，（IG@julianakpm）

導彈身材重現。（IG@julianakpm）

相中的郭珮文雖然笑容燦爛，但卻有感而發，字裡行間似乎透露出近期遇上情緒問題。（IG@julianakpm）

帖文中，郭珮文似乎在享受大自然洗滌心靈。相中的她雖然笑容燦爛，但卻有感而發，字裡行間似乎透露出近期遇上情緒問題：「今天的快樂就在這山與山之間的路，攀登的汗水，腳踏實地的每一步，累到不行卻還能笑出聲的瞬間，一口清水，一句加油，和朋友一起笑、一起喘氣、一起走過的路，是因為一朵野花 一縷光，而感到的滿足，也是在崩潰邊緣對自己說“再堅持一下”。」粉絲們見字紛紛留言為她打氣。

樣靚身材正！（IG@julianakpm）

Fit爆（IG@julianakpm）

雖然郭珮文一身打扮看似相當密實，頭戴Cap帽，身穿灰色緊身背心及貼腳運動褲，將自己包到實一實。然而，其「導彈級」的驕人身材實在無法被任何衣物所掩蓋，貼身的運動裝束將她玲瓏浮凸的S型曲線表露無遺，視覺效果極度震撼，更令網民熱血沸騰的是相中，郭珮文香汗淋漓，而最離奇的是，汗水竟然集中在胸部底下，形成一處特別的汗痕，畫面充滿遐想！

「神秘汗印」惹人遐想。（IG@julianakpm）

震撼！（IG@julianakpm）