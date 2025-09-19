騙徒扮羅毓儀呃人反遭網民嚇到封鎖　Yuki教一招試探即分到真假

無綫戀綜《女神配對計劃》，成功帶動五位小花李芷晴、梁敏巧、羅毓儀、葉蒨文、關嘉敏人氣，竟然旺到連騙徒都要冒認她們。有網民就貼出一段對話，有人假扮是羅毓儀（Yuki）與「粉絲」對話，雖然一睇就知假，但網民眼見有「玩具」，都即刻扮嘢與對方交流，更呼應足《女神配對計劃》劇情，假扮成節目中羅毓儀的其中一位追求者T Max。

《女神配對計劃》令五位女藝人人氣急升，羅毓儀更成為了騙徒冒認的目標。（IG@yukyukyukyee）

遇上騙徒假扮羅毓儀，網民也不甘示弱，自稱是T Max。（Threads）

網民扮成T Max，但假Yuki居然話記得對方。（節目截圖）

該網民問：「我係T max，你記唔記得我？」假羅毓儀居然答：「當然」由於節目情節講到羅毓儀最終情歸林俊其（Kris），網民就再追問：「你點解揀Kris唔揀我？」但問了三次都被已讀不回，但他事隔個多月再問：「你點解揀Kris唔揀我？」、「？？？？」發現自己已遭「假羅毓儀」封鎖。該網民就笑言：「懷疑個騙徒根本冇睇過《女神配對計劃》，所以佢唔係好知點樣答我🙃」

帖文竟先後引來林盛斌（Bob）和關嘉敏留言表示好笑，而T Max都有回覆：「被用黎擊退騙徒係我嘅榮幸！」不過就未見關鍵人物羅毓儀留言。《01娛樂》聯絡Yuki，她看完帖文後說幾搞笑，講到會否與節目後人氣上升有關，她認為可能都有關係。被問會否擔心有Fans受騙，她直言：「其實都會有啲擔心㗎，始終騙徒手法層出不窮，唔係個個都好似博主咁有T max加持，稍有不慎可能真係會墮入騙徒嘅圈套，都建議大家見到可以帳號嘅時候提高警覺。」最後她不忘宣傳新歌，教大家如何分辨騙子真假：「都可以叫佢錄音唱《女神之翼》畀你聽，聽吓佢把聲似唔似我🤣」

Yuki呼籲大家見到可疑帳號都要提高警覺。（IG@yukyyukyukyee）