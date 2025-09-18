「失言女歌手」個唱急延期　主辦美其名舞台無法達要求疑又是滯銷

台灣「失言女歌手」范瑋琪近年事業一直走下坡，自2020年「狗官事件」後人氣一落千丈，年前亦因為老公陳建州（黑人）涉捲「metoo」事件後陷入谷底。最近兩年她把事業轉攻內地又失敗，年初更被指傳染流感予徐熙媛（大S），間接令其病逝而遭網民指責，簡直一波未平，一波又起。今年初因為早前參加內地綜藝節目《歌手2025》時更因為表現失準，現場出現破音情況而慘遭淘汰。而6月時於佛山舉辦個唱，門票疑因滯銷而急請潘瑋柏擔任嘉賓救亡，可惜未見有幫助。

早前「才女」范瑋琪於內地的巡演疑票房不佳而宣布延期，她去年開始轉攻內地市場，先是參加拼盤演唱會，後又辦記者會宣布《我們之間的事》巡演再次啟動，可惜票房一直成熱話，比她舉辦巡演的話題高還要高。范瑋琪原定在9月13日於遼寧鞍山奧體中心體育場舉辦個唱，場地能夠容納4.5萬人，今次更有傳邀請金曲歌后A-Lin擔任嘉賓，相信入座率應該會更高。

可惜，8月底時主辦單位突然宣布演出延期，雖然說是「延期」，但延到何時就不得而知。主辦單位表示因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求，不能完全保證最佳表演效果，為了保障觀眾的觀演體驗，討論之後決定延期。主辦單位這個說法得不到觀眾的滿意，有網民指出還能售票時見到只有看台最低價（280元人民幣）的票賣完，其他的還能賣，所以相信是票房不佳而導致演唱會需要延期。