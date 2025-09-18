「旺角小龍女」龍婷舉辦大灣區巡迴音樂會　旺角被圍登上央視成名

龍婷大灣區巡演新聞發佈會昨日（17日）在廣州舉行，此次發佈會為旺角小龍女龍婷大灣區的巡演吹響全新號角，龍婷現場與歌迷及媒體朋友們分享了她對此次巡演的感受與期待。

龍婷，曾一度在旺角街頭演唱，引至旺角街頭被圍得水泄不通，因而被聽眾及網民所熟知，被譽為「旺角小龍女」。獨特的成名經歷，已經帶領她在音樂領域走過了一段不凡的旅程。她參加過眾多知名節目，擁有豐富的演出經歷，榮獲諸多獎項。

2019年，龍婷在由中央電視臺舉辦的《星光大道》舞臺上大放異彩，憑藉扎實唱功斬獲年度總冠軍，2020年繼而登上中央廣播電視總台春節聯歡晚會演出。

2023年，參加香港無線電視主辦的《中年好聲音》，奪得「觀眾最愛好聲音」的殊榮。多年來，龍婷憑藉其獨特的嗓音和極具感染力的演唱風格，贏得了廣大樂迷的喜愛與支持。

在發佈會上，龍婷親自揭開本次大灣區巡演的主題面紗，突出「旅程」的寓意和意義。此輪「旅程」巡演，除了直觀意義上，龍婷將帶著她的麥克風，和她的粉絲們一起走到大灣區不同的城市鄉鎮演唱，體驗不同的城市文化。更是希望表達在過去的人生“旅程”各個階段她的經歷和理解，分享音樂中的故事。

龍婷希望藉著這次巡演，表達自己的音樂理念，望通過巡演，與大灣區的樂迷面對面，用音樂傳遞溫暖與力量，帶領大家在音樂旅程中收穫體驗溫暖、感受成長。回顧巡演首站香港站（啟航站）的心情，在香港站演出期間收穫了樂迷們的熱情回應，尤其是那首《你是我最想要愛的人》，在廣州派台後好評如潮，龍婷對此深感欣慰和鼓舞。大灣區巡演計畫備受期待，龍婷在發佈會上表示，近月小龍女走訪大灣區的不同城市，瞭解各個地方的人文和風土，物色下一站的巡演目的地。還會根據粉絲的熱情程度，選定巡演城市！東莞，清遠，肇慶，佛山，河源，汕頭等……都在「旅程」計劃表上。

11月8日開展的首站廣州站，歌單及整體的編排將和香港三場會完全不同，希望讓歌迷耳目一新。而巡演的每一站，歌單都會「量身定做」，務求拿出最多的心思送給不同城市的歌迷！

9月17日，龍婷Stacey Story「旅程」巡迴音樂會廣州站隆重開票！

除了歌單之外，從廣州站開始，龍婷Stacey Story「旅程」巡迴音樂會每站的vip票將會為歌迷準備豐富的周邊禮包和互動環節（VIP599大禮包將會獲得紀念T恤、紀念環保袋等多份巡演紀念禮品，演唱會現場還有機會抽取慶功宴和小龍女一起慶功的席位！）

發佈會上，重點提及大灣區首站廣州站將於 11月8日隆重上演，並於發佈會當下舉行了簡單而隆重的開票儀式！全場粉絲歌迷共同倒數搶票！開票當刻，一等票即刻售罄，全場共同以「廣州速度」祝願龍婷大灣區巡演取得圓滿成功！

國內粉絲會成立，歌迷們終於找到「組織」

發佈會現場，主辦方上臺致辭，送上對龍婷和巡演的祝福。協辦方、贊助商等嘉賓也受邀上臺，與龍婷一起合照留念，共同見證這一重要時刻。此外，內地粉絲會成立儀式也在發佈會上隆重舉行，粉絲們現場分享對小龍女龍婷的喜愛和互動，讓現場的觀眾和嘉賓對龍婷的認識又更加立體！與粉絲之間的聯繫將更加緊密。