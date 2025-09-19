女神配對計劃｜關嘉敏同Matthew私底下了解中　提被錫一啖甜絲絲

【女神配對計劃/關嘉敏/細John/Matthew】《女神配對計劃》幕前部份暫告一段落，但幕後部份就是「現在進行式」。節目最後一集中，關嘉敏選擇「兩個都唔揀」，繼續單身，令觀眾摸不着頭腦。最後她更拋下一句「對的人，錯的時間；錯的人，對的時間」，真是說到觀眾的心坎裏。昨日（18/9）關嘉敏出席電影《731》香港首映，雖然只得她一人到場而不見其餘兩位猛男，但依然被追問她和細John，Matthew的後續。



細John都好係「力的表現」，好Man呀！

提起「細John」被網民指責一事，關嘉敏就開口為他「求情」：「唔好再鬧啦，希望大家口下留情，佢都承受咗好大壓力。」她續說：「係痛嘅，我話冇傷都好難講，因為我都喊到咁。當時嗰下係好傷心，但係當我講咗，我會同佢講拜拜嘅時候，我係釋懷咗。」

Matthew和關嘉敏都幾襯。（IG圖片）

節目中，關嘉敏提到「對的人，錯的時間；錯的人，對的時間」，那麼誰是「對的人」，誰又是「錯的人」？她回答：「個個都咁問我嘅？喺嗰個moment，我覺得細John係一個對的人，錯嘅時間，而Matthew係一個錯嘅人，對的時間，但係我唔係話佢係錯，只不過係因為嗰個moment我係鍾意細John多啲。」

關嘉敏兩個人都唔揀，選擇單身。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏為「細John」向觀眾求情。（葉志明 攝）

那麼，為什麼Matthew在當晚親吻關嘉敏後，關嘉敏會害羞？她笑了起來，回答：「哈哈，因為咁多人喺度，同埋我冇諗過佢會夠膽。以我認識嘅Matthew佢唔會夠膽做啲咁嘅嘢嘅，佢唔會畀人大到。佢錫咗我一啖，我係嚇親嘅，驚訝。（有沒有過電？）有冇過電，就要私底下了解吓先，暫時我哋都係朋友嘅關係。」

講起Matthew錫佢一啖，關嘉敏即時心花怒放。（葉志明 攝）

有記者問，覺得與Matthew之間欠缺了什麼，她回答：「其實佢冇嘢爭，佢好好喎。雖然佢有啲AI ，但係佢個AI更新咗嘅，冇咁機械人，鏡頭後嘅佢係會比較人性化啲。」細John有什麼比Matthew好？她又說：「唔係呀，係一種感覺嚟。喺節目入面，我同細John相處係有火花嘅，然後同Matthew就硬係爭少少火花，永遠都好像冇嗰樣嘢。」

關嘉敏一個人去睇戲。（葉志明 攝）