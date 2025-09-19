粵劇老倌李奇峰離世　汪明荃長文悼念感激當年提攜

粵劇老倌李奇峰9月17日傳出離世消息，享年90歲。汪明荃在社交平台發文悼念李奇峰，回顧兩人數十載的深厚情誼，並讚揚李奇峰一生致力推動粵劇改革與傳承，貢獻良多：「奇哥的離去，大家都不捨得，願你一路走好！」

粵劇老倌李奇峰17日傳出離世消息，享年90歲。（IG/@wang_liza）

李奇峰1935年出生於香港粵劇世家，父親李鑑潮是粵劇編劇，母親呂少紅為全女班的小武演員。他童年隨母逃難越南，8歲登台演出，活躍於當地劇團。1958年返港後加入多個劇團，並曾赴新加坡、馬來西亞、美國、歐洲等地巡演。1970年，李奇峰與妻子移民美國，為了家庭，李奇峰從藝人變身成商人，十年來在紐約大展拳腳。雖不再踏台板，但他對粵劇的熱情卻沒有一天熄滅過，在香港、美國兩邊飛的期間，他成立了勵群粵劇團，台柱是李寶瑩和羅家英；也穿針引線，促成汪明荃參演粵劇。

李奇峰在越南戲班邊學邊做，並從過埠登台的省港老倌（包括任白、馬師曾、薛覺先、何非凡等名伶）身上汲取養份，茁壯成長。（網上照片）

李奇峰愛女李沛妍決心以粵劇為業，使李奇峰決心回流香港，一方面為著女兒的演出前途，一方面在幕後推行策劃，對粵劇的傳承作一番貢獻。（網上照片）

汪明荃在文中表示，1983年首次與李奇峰見面，對方促成她與林家聲合演《天仙配》，開啟了她的粵劇演出之路。她坦言自己當時只是電視藝員，對粵劇毫無認識，但李奇峰仍大膽起用她。汪明荃後來加入八和會館並出任主席，李奇峰亦在理事會中全力支持。她回憶，在八和改革與發展的關鍵時期，李奇峰多次挺身而出，以公正持平的態度協助解決爭議，成為穩定大局的重要力量。汪明荃又透露因與丈夫羅家英喜愛李沛妍，二人將李奇峰女兒認作契女，令二人生活添上歡樂與陪伴。