俠醫｜丁子朗自食惡果出言羞辱　被狠狠賞巴掌大快人心

TVB劇集《俠醫》昨日（18日）一集講到「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）愈來愈「喪心病狂」，除了虧空公款外，竟然還收賣威爺（黎澤恩 飾）去陳豪的醫館搞破壞。當中被鄭子誠見到丁子朗與黎澤恩有交接，於是向丁子朗詢問黎澤恩到底是誰，結果被丁子朗忽悠過去：「friend嚟啫，點啊？」鄭子誠警戒他要「醒醒定定」：「你私自用公司嘅豪宅做抵押，你醒醒定定啊，唔係好易出事啊！」

「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）愈來愈「喪心病狂」，除了虧空公款外，竟然還收賣威爺（黎澤恩 飾）去陳豪的醫館搞破壞。(《俠醫》截圖)

鄭子誠見到丁子朗與黎澤恩有交接，於是向丁子朗詢問黎澤恩到底是誰，結果被丁子朗忽悠過去。(《俠醫》截圖)

黎澤恩的手下去醫館搞破壞，劉佩玥保護張曦雯而推開其，但就被水潑到全身濕透，張曦雯感到抱歉：「頭先啲水應該係潑向我度㗎，要你幫我擋，對唔住啊！」劉佩玥即「綠茶婊」上身，向張曦雯說：「講對唔住嗰個應該係我，之前我喺醫院同你講咗啲咁難聽嘅說話，同埋你一直以嚟對我咁好，我就咁樣對你，我冇諗過要你原諒我㗎。」當然這一番說話馬上打動了張曦雯，二人重歸於好。

黎澤恩的手下去醫館搞破壞，劉佩玥保護張曦雯而推開其，但就被水潑到全身濕透。(《俠醫》截圖)

當然劉佩玥這一番說話馬上打動了張曦雯，二人重歸於好。(《俠醫》截圖)

丁子朗被鄭子誠懷疑與陳豪的醫館被搗亂有關，但他堅稱不關自己事。最後卻到陳豪的醫館挑釁其：「表哥，冇事啊？不過你又係嘅，明知喺三教九流嘅地方開醫館，係會惹啲唔三唔四嘅人㗎啦。點啊？而家有冇後悔買咗呢棟畸樓呀啊？」衝動的馬貫東又想上前打丁子朗即被陳豪阻止，丁子朗更出言羞辱劉佩玥：「唔使同我扮姊妹情深啦。不過Natalie，你今次好彩之嘛，好彩唔係被人淋鏹水。你知㗎啦，你靠個樣同副偈搵食㗎嘛。」劉佩玥聽完賞了一個巴掌給丁子朗，聲音清脆利落，簡直大快人心。

丁子朗被鄭子誠懷疑與陳豪的醫館被搗亂有關，但他堅稱不關自己事。(《俠醫》截圖)

丁子朗到陳豪的醫館挑釁其。(《俠醫》截圖)

劉佩玥聽完賞了一個巴掌給丁子朗，聲音清脆利落，簡直大快人心。(《俠醫》截圖)

但原來一切都是丁子朗與劉佩玥的奸計，丁子朗又打劉佩玥主意，把頭湊上去說：「咁快沖咗身啦，唔怪之得咁香啦。」但就被劉佩玥冷漠的推開：「行開啦，我依家嘅目標只有一個就係羅穎琛呢條死八婆。」她對張曦雯只有怨恨卻能在她面前扮作好姊妹，認真「綠茶」。

丁子朗又打劉佩玥主意，把頭湊上去。(《俠醫》截圖)

