盲盒鐵路遊｜丁子朗同馬貫東滾雪堆勁hehe　仲被老虎嚇到手騰腳震

無綫（TVB）旅遊節目《盲盒鐵路遊》昨日（18日）一集繼續由丁子朗、陳懿德及馬貫東主持，前幾集結尾時，他們抽盲盒準備出發哈爾濱，結果被節目組一次又一次的欺騙，連丁子朗都不禁表示節目組「黑箱作業」。最後今集他們三人終於去得成哈爾濱，他們去了「冰雪大世界」，體驗了夏天都能玩雪的快樂。丁子朗與馬貫東繼續大玩「hehe情」，三人先是在室內打雪戰，馬貫東與丁子朗一起攻擊陳懿德，之後馬貫東被丁子朗推到雪堆中，最後馬貫東抱緊丁子朗跳進雪堆中「滾雪堆」。

丁子朗與馬貫東繼續大玩「hehe情」。(《盲盒鐵路遊》截圖)

馬貫東抱緊丁子朗跳進雪堆中「滾雪堆」。(《盲盒鐵路遊》截圖)

丁子朗、陳懿德及馬貫東在室內打雪戰。(《盲盒鐵路遊》截圖)

丁子朗好百厭喎，用雪潑落陳懿德同馬貫東度。(《盲盒鐵路遊》截圖)

之後三人一同去了「東北虎林園」探望東北虎，三人坐上遊覽車就開始餵老虎，當一隻老虎站在他們的遊覽車前時，丁子朗突然大叫：「嘩！我好驚！」他嚇到「花容失色」，即被陳懿德勸喻：「你唔好嚇佢啦！」當丁子朗用夾子餵老虎吃肉時，他又被老虎嚇到尖叫，餵完老虎後他驚魂未定說：「oh my god！我透過呢個鉗feel到佢把口嘅力量。」雖然丁子朗很怕老虎但他最後還是說了一句：「東北虎已經成為咗我心目中最愛嘅動物，冇之一。」他應該不是怕被老虎吃掉才說吧。

東北虎好得意啊。(《盲盒鐵路遊》截圖)

三人一同去了「東北虎林園」探望東北虎。(《盲盒鐵路遊》截圖)

隔住個mon都feel到驚。(《盲盒鐵路遊》截圖)

丁子朗嚇到「花容失色」。(《盲盒鐵路遊》截圖)

丁子朗用夾子餵老虎吃肉時，他又被老虎嚇到尖叫。(《盲盒鐵路遊》截圖)

老虎嚇到全車人都大叫。(《盲盒鐵路遊》截圖)

丁子朗驚魂未定。(《盲盒鐵路遊》截圖)

丁子「貓」。(《盲盒鐵路遊》截圖)

