盲盒鐵路遊｜丁子朗同馬貫東滾雪堆勁hehe 仲被老虎嚇到手騰腳震
撰文：胡凱欣
無綫（TVB）旅遊節目《盲盒鐵路遊》昨日（18日）一集繼續由丁子朗、陳懿德及馬貫東主持，前幾集結尾時，他們抽盲盒準備出發哈爾濱，結果被節目組一次又一次的欺騙，連丁子朗都不禁表示節目組「黑箱作業」。最後今集他們三人終於去得成哈爾濱，他們去了「冰雪大世界」，體驗了夏天都能玩雪的快樂。丁子朗與馬貫東繼續大玩「hehe情」，三人先是在室內打雪戰，馬貫東與丁子朗一起攻擊陳懿德，之後馬貫東被丁子朗推到雪堆中，最後馬貫東抱緊丁子朗跳進雪堆中「滾雪堆」。
之後三人一同去了「東北虎林園」探望東北虎，三人坐上遊覽車就開始餵老虎，當一隻老虎站在他們的遊覽車前時，丁子朗突然大叫：「嘩！我好驚！」他嚇到「花容失色」，即被陳懿德勸喻：「你唔好嚇佢啦！」當丁子朗用夾子餵老虎吃肉時，他又被老虎嚇到尖叫，餵完老虎後他驚魂未定說：「oh my god！我透過呢個鉗feel到佢把口嘅力量。」雖然丁子朗很怕老虎但他最後還是說了一句：「東北虎已經成為咗我心目中最愛嘅動物，冇之一。」他應該不是怕被老虎吃掉才說吧。
點撃睇下今集《盲盒鐵路遊》其他精彩畫面：
