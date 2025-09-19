羅文八十歲冥誕　官網將設《柳毅傳書》專頁作紀念

為重現香港樂壇巨星羅文昔日的舞台風采，與紀念其八十歲冥誕，羅文官方紀念網站（roman-tam.com）將於2025年9月20日正式上線《柳毅傳書》專頁，並獨家連載全劇影片，預告片更邀請劇中女主角歐陽珮珊的丈夫，著名演員郭鋒擔任旁白，引領觀眾共同欣賞這部跨越音樂與戲劇界的經典之作。

羅文- 柳毅。(公關提供)

柳毅傳書簽名唱片。(公關提供)

柳毅傳書門票。(公關提供)

作為羅文與歐陽珮珊的舞台代表作，《柳毅傳書》於1984年9月20日在香港銅鑼灣利舞台首演。該劇劇情兼具浪漫與幽默，舞台風格融合傳統文化底藴與前衛設計理念，連演二十場，場場爆滿。繼首部粵語舞台劇《白蛇傳》後，羅文為《柳毅傳書》集結業界頂尖力量：黃霑再度執筆撰寫劇本，顧嘉煇與鍾肇鋒共同負責全劇音樂創作，吳慧萍擔綱導演，陳俊豪、劉培基則分別執掌舞台與服裝設計。

歐陽珮珊、羅文。(公關提供)

歐陽珮珊、羅文。(公關提供)

歐陽珮珊 - 龍王三公主。(公關提供)

演員陣容同樣熠熠生輝，除羅文與歐陽珮珊領銜主演外，更有盧海鵬、吳業光、陳安瑩傾力演出；其餘參演人員均來自羅文自組的「排藝社」，其中多人擁有《白蛇傳》的演出經驗，默契十足。羅文官網刊載的《柳毅傳書》專頁中，除了連載全劇影片，亦將公開珍貴劇照、當年媒體報導與專題文章，全方位呈現《柳毅傳書》在舞台藝術領域的探索與突破。

盧海鵬 - 火龍王。(公關提供)

蔡新聲 - 涇河王子。(公關提供)

吳業光 - 龍王。(公關提供)

此次《柳毅傳書》舞台劇全本影片的推出，不僅是該劇自1984年首演後，四十一年來首次正式公開全劇內容，更旨在傳承經典舞台文化，延續長遠的藝術影響力。9月20日，敬請鎖定羅文官方紀念網站（roman-tam.com）- 好戲即將開鑼。

涇河王子與排藝社學員。(公關提供)

火龍與排藝社學員。(公關提供)

龍王與排藝社學員。(公關提供)