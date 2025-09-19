伍允龍48歲生日獲女友李蔓瑩炮製愛心蛋糕　甜蜜暱稱曝光閃爆網民

伍允龍（Philip）去年憑電影《九龍城寨之圍城》中的大反派「王九」一角，一炮而紅！日前迎來48歲生日的他除了獲一班日本粉絲豪擲逾500萬日圓（約26萬港元），買下東京新宿的戶外大電視廣告位為他慶生，場面震撼！比男友年輕13年的李蔓瑩（Renee）更親手炮製愛心蛋糕，甜蜜滿瀉！

好甜蜜呀！（IG/@reneebobo）

好高調！（IG/@reneebobo）

支持男友！（IG/@reneebobo）

伍允龍（Philip）去年憑電影《九龍城寨之圍城》中的大反派「王九」一角，以其狂妄的演出風格和經典對白「我頂！」一炮而紅！（《九龍城寨》劇照）

「王九」一角極之搶鏡，令伍允龍在日本吸納了大量粉絲！（《九龍城寨》劇照）

為慶祝偶像48歲生日，一班日本粉絲自發集資500萬日元，在新宿繁忙當眼處的大電視落應援廣告！（Threads@5ima4）

為了慶祝男友的首個生日，Renee非常用心地焗製蛋糕，就連生日牌上的祝福字句也是由她親手繪寫，每一個細節都充滿了愛意。她興奮地寫道：「盛裝出席重點人物生日」，更以「我的Nigo豬仔」這個甜蜜暱稱稱呼伍允龍，意外曝光了兩人私下的愛稱！

除了不同造型照，亦展示了一些伍允龍從未在日本公開的電影及打鬥片段。（Threads@5ima4）

伍允龍的成功絕非一朝一夕，早年被戲稱「奀星」，他曾用「好彩都有個星字！」安慰自己，如今他終於捱出頭來，更紅到去日本。（IG@straightblast5）