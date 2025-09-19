前港姐亞軍成功轉行變女強人　坦承不願靠負面新聞走紅：我寧願冇

前港姐亞軍陸詩韻（Sharon)近年已淡出幕前轉行從商，但其依然活躍玩社交平台，不時與網民分享生活日常。而近日就探討「黑紅也算紅」這個話題的時候，她就表明不太接受這種思維，更揚言寧願沒有新聞出，自己自入行以來從未想過要大紅大紫。

陸詩韻是 2005年港姐亞軍 。（影片截圖）

現今世代的娛樂圈文化有別昔日，有不少藝人都覺得不管好新聞還是壞新聞，只要有曝光率受到討論自然就有價值存在，所以有「黑紅也算紅」這種說法，但對於陸詩韻來說，她就不太能接受：「我自己不是很能接受的，我是比較老土傳統，我寧願沒有（新聞），靜悄悄靜悄悄那種。」

陸詩韻活躍玩社交網站。（影片截圖）

陸詩韻表明不太能接受靠負面新聞走紅。（陸詩韻微博圖片）

所以，陸詩韻就認為在「有新聞好還是沒有新聞好」這個問題上時，表示只是想法存異問題而已：「如果有不好的新聞，講出來又不是真的，我跟你講10次，你也就當真了，就算你出來開記者招待會講「不是」，但是大家還是會說回剛開始的事情，所以我寧願就低調。」更表明從未想過要走紅：「所以我沒想過要紅，選港姐想完成我的願望，我沒想過進娛樂圈行不行，做了先。」還強調要做最真實、舒坦的自己，無需有太多想法而左右自己的步伐。

陸詩韻表示要做最真實的自己，無需有太多想法而左右自己的步伐。（陸詩韻微博圖片）

揚言要做最真實自己的她，在早年時曾因經常出入上流的聚會而傳出被富商包養，對此她在受訪時並沒有就該問題兜圈或拒絕回答，直接二話不說否認，但就承認當年確與馬來西亞富商吳銘偉拍拖9個月，更受到對方的連累而欠債340萬，因此曾想過自殺，最後在一年內就還清債務。

現已是商界女強人。（陸詩韻微博圖片）

現時的她已是商界女強人，在今年初更榮升為大灣區香港女企業家總會的副主席，在經營自家內衣品牌及護膚品生意之外，還投資餐廳等，靠着自己的努力成為一名成功人士。