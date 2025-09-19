方力申自爆老婆葉萱婚後與家人同住　揭露家人如何接受邪教事件

方力申日前接受查小欣主持YouTube 頻道「紅查館」訪問，親述求婚驚險細節，更揭露家人如何接受邪教事件。



準爸爸方力申喜事連連。（截圖）

被查小欣問道為何是葉萱時，方力申坦言：「我覺得她很不同，和我認識的人很不同。很不物質，她不是很需要這些，還有吃東西也是很貼地，和我一樣。大家的生活都是比較簡單，所以這件事是吸引到我。當然她天真、樂觀的性格，這件事也是很吸引我的。」

方力申與太太葉萱出雙入對。（IG@chan_sau_chu）

葉萱熱愛畫畫。（IG截圖）

葉萱。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

對於家人如何接受邪教事件，方力申稱二人未拍拖，葉萱已向他坦言這件事：「在一起的過程中，我們都會見到雙方的家人，那時候我都沒有和我家人説，到我覺得是時候説了，就和家人説了，我媽媽是很支持她。可能他們兩個都是白羊座的關係，白羊座都是敢愛敢恨，覺得你做得對，你覺得需要發聲，或者出來説的時候，你就應該説。當時的畫面，我都有拍下來。她抱著Maple，就和她説，無論你將來和我的兒子，行還是不行，我都當你是我的女兒，我聽到自己的媽媽，這麼疼愛自己的女朋友，第一如釋重負，第二覺得很窩心。我爸爸都是非常愛她，譬如我問他，不要説現在懷孕，一家人吃飯的時候，我問爸爸你想吃什麼，你不要問我，你問Maple想吃什麼，全部都是以她為主。」

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申卡與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG：@alexfongliksun）

方力申更透露目前二人仍與爸爸媽媽同住：「我覺得我們的關係是融洽的，譬如現在我們結了婚，暫時都是和我爸爸媽媽一起住。」

支持！（截圖）

方媽媽好溫暖！（截圖）

令人感動！（截圖）