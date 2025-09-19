專訪｜岑麗香為兩子停工四年 親解復出因由：想做返自己鍾意嘅事

由「香香公主」到兩子之母岑麗香（Eliza）淡出幕前接近四年，當大家以為她會專心相夫教子，上年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角，岑麗香為了為照顧家庭及兩個兒子，停工四年，現在小朋友開始長大，但想復出幕前，拍更多作品，她說：「其實小朋友都開始返學，有自己嘅學校生活，我好想有返我自己鍾意做嘅事。」

為何復出拍《我愛九龍城》？

岑麗香：「有很多原因，我覺得故事很吸引，因為是一個很貼地、香港的故事。當然大家都聽過九龍城寨那些故事，知道變成九龍城，跟著現在又慢慢變了。所以我聽到可以拍這套劇集，取景地方還在九龍城，我覺得可以很開心、貪心一點，拿回一個自己的memory of 九龍城這個地方。因為其實我們去年拍的時候，如果今天回去九龍城呢，有些已經拆了，有些景點已不見了。所以其實我很開心可以拍一個這麼貼地和香港人的故事，這個是一部分。另外是，其實我也很想再拍劇，（笑）因為我也停了幾年劇因為要照顧家庭。其實小朋友也開始上學，他們也有自己的學校生活，我也很想有我自己喜歡做的事情。我看完這套劇的劇本，故事很動人。祥哥（林建祥）導演及監製，我之前和他合作，也覺得他...很期待和他再合作，因為他很有才華。Sandy（佘詠珊）和Felix（杜之克）與我一起討論劇本，我聽完之後很想參與，覺得挺有趣。」

你對九龍城這個地方有什麼感覺？

「 因為我不是在這裡長大的，所以對於我來說，我認識九龍城由2010年之後。對於我來說有很多美食，很好吃的泰國菜。還有有時候拍劇弄傷，去那裡看跌打，或者在那裡有一個很好的中醫。所以我認識的九龍城就是那些地方，同事介紹去那些地方。但是我很想知道再之前那些個人的故事，一些九龍城長大的人的故事。還有之前我也會看到很多片，之前九龍城寨是怎樣的，或者啟德機場當年是怎樣的，是世界其中一個最難降機的地方。所以我感到很有趣。我拍這套劇的時候，我知道身邊有一個人是九龍城寨長大的，所以他看到九龍城這個地方是怎樣改變，所以我就很幸運可以和他聊天，聽到他的個人故事，可以帶動我入王嘉林這個角色去怎樣演。」

妳復出拍劇，妳的小朋友有什麼反應？

「他們都不是很明白，（笑）「媽媽上班了。」「OK。」但他們不懂意思。他們都不是好明，因為他們很少去拍攝的景點，所以他們只知道，可能時候媽媽會拍一些東西之後上電視。他們只知道平時媽媽在家會陪他們睡覺，「為什麼今天沒有？」（笑）。

開電視與TVB拍電視劇有什麼不同？

「 這套集數較短，總共十集和半小時一集，所以拍攝和節奏都有些不同。其實我自己都有些期待，因為之前拍的可能是二十集以上，所以這次都要挑戰自己，其實我怎樣可以在快一點的時間入戲呢？我怎樣可以...其實自己都幾年沒有拍劇，我要自己再訓練自己，怎樣遷就鏡頭的位置，怎樣遷就燈光，這些事，其實都幾得意。（你唔記得咗？）我現在就知道這個燈光應該拍得很漂亮。」

與陳家樂合作有什麼感覺？

「陳家樂我一向都覺得他演技很好，所以這次知道他是我的拍檔，都很期待。因為我覺得他的作品很好看，所以這次和他合作，我都期待有什麼不同的火花。開始拍攝大家不認識，但我發覺他是一個調皮的人。但這個對藝人是好處，你肯挑戰這個劇本，你肯嘗試不同的演法，這方面都帶動到我。因為我個人要翻譯劇本，然後去了解故事，已經專注在劇本，我很難改任何對白，因為我的中文詞彙根本未必夠。所以我通常是跟足劇本的。但當你的對手會挑戰不同的說對白方式，或者將對白次序調整一下，意思是一樣，這種方式令我去挑戰，令我要活在這個角色，可能會更自然的反應，或者我要想法去接陳家樂的對白。其實對我來說都是挺有挑戰，但是好事，希望大家會看到更多不同的火花。」

與栢天男合作又有什麼感覺？

「這三個角色有三角關係。陳家樂的角色和我是青梅竹馬，我角色成長後，加上離開香港一段時間，有一個新的男朋友，就是柏天男這個角色。所以其實都挺有趣的，在一個中間位，都很慘的。因為觀眾都會知道，其實我是一個不好的情人，在這三個人之間。因為你知道，其中一個人的開心或者不開心，是取決於你的選擇，或者你的行動行為。所以其實，我角色都挺有挑戰性，因為你怎樣演繹得不壞呢？（笑）你怎樣可以輕輕帶過，又表達道你想帶出的意思呢？」