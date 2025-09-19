方力申首公開求婚過程　媽媽打開口牌險穿煲驚險十足

今年情人節（2月14日）方力申宣布與藝術家女友葉萱（Maple）結婚，新婚4個月在父親節（6月15日）當日就自揭快將做爸爸，雙喜臨門，非常開心。近日方力申就接受查小欣的YouTube頻道「紅查館」訪問，首公開求婚與結婚當日一氣呵成的驚險回憶。

方力申接受查小欣訪問。

方力申在受訪時提到因為一次機緣巧合的機會要去拉斯維加斯工作，再加上已一早到適婚年齡，又希望父母能享兒孫福，所以就把握好機會求婚：「咁啱我要去拉斯維加斯做活動，好方便（註冊結婚），阿媽就話不如結埋婚，咁就開始去組織，有個好好嘅朋友幫我預訂一系列嘅嘢，租咗架飛機掛住『Will You Marry Me』，大家以為好貴，但其實只係五位數字。」

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。

然而，在萬事俱備之下，沒想到求婚過程中驚險連連，一早已訂好的飛機竟然遲到達：「飛機比原定遲咗四十五分鐘先嚟，我一路喺海灘拖延時間，結果捱到飛機嚟，我就求婚啦，換衫嘅時候，證婚人嚟咗再多個驚喜，簽埋紙，求婚加結婚一次過進行！」而為了給太太葉萱一個難忘驚喜，方力申可謂費盡心思，但差一點被媽媽破壞大計，他透露太太葉萱一度不想去拉斯維加斯，但媽媽就打開口牌：「『你去啦，佢（小方）可能會同你求婚！』」嚇得他連忙否認。而當離開拉斯維加斯後，太太葉萱就自然放下懷疑心態，當作沒有事情發生，但沒想到最後在洛杉磯求婚，令她大為驚訝：「佢都愕然，再結婚簽紙就更加愕然！」

方力申求婚加結婚過程驚險連連。

另外，方力申還一臉幸福地表示被太太葉萱的內在美吸引，總覺得她與眾不同：「我覺得佢好唔同，之前去歐洲旅行，返嚟乜都冇買過，佢唔係好需要呢啲，食嘢又係好貼地，同我一樣生活比較簡單，當然佢天真樂觀嘅性格，都係好吸引我。」