「膊頭之交」女星留院5日終出院　面色蒼白：未有對正醫治嘅方法

現年44歲的甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被《香港01》獨家影到與《中年好聲音》評審張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。早前甄采浠驚爆入院，直至昨日（18日）她就透露已經出院，但就直言「未有對正醫治嘅方法」，令人擔憂。

甄采浠。（IG@carisayan123）

甄采浠稱張佳添在保護佢。（資料圖片）

音樂才子張佳添被爆與《愛回家》高小姐甄釆浠（甄詠珊）拍拖，兩入搭肩攬腰相當親密，相差12年的戀情成為城中熱話。（資料圖片/陳順禎攝）

搭膊攬到實。（資料圖片/陳順禎攝）

張佳添否認戀情。（資料圖片/陳順禎攝）

昨日甄采浠在IG分享舊照，並透露近況：「我已經出咗院啦！大家唔使太擔心，因為擔心都冇用，我個情況暫時未有對正醫治嘅方法，咩事就留返啲空間俾我啦！活在當下，珍惜眼前。」其實甄采浠早前曾曬出身處醫院的照片，並寫道：「Get well soon🫶🏻」相中所見，甄采浠手上仍戴住病人條碼手帶，雖然她面對鏡頭派心，但仍可見面色蒼白，精神一般。

早前突然入院。（IG截圖）

身處醫院。（IG@carisayan123）

甄采浠透露留院5日。（Facebook圖片）

已經出院。（IG@carisayan123）

被張佳添大讚是「優質女士」的甄采浠，曾以短訊回覆《香港01》對「膊頭之交」的看法：「因為我都好享受單身，佢（張佳添）係想保護我，當然佢都係好優質嘅人，教識我好多嘢，我學識咗點樣好好同自己談戀愛，希望大家可以俾啲空間我哋。其實大家咩關係，對我哋嚟講一啲都唔重要，做人快樂係最重要。」而張佳添則回覆表示：「就住呢件事我不會再作回應了，希望給予一點空間。」

