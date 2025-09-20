專訪｜港姐冠軍陳詠詩係「好勝港女」　簽10年約？好多嘢做就願意

《2025香港小姐競選》由陳詠詩（Stacey）奪冠。這位由美國回流返港的女生一躍成為香港女性的代表。雖然一如既往，冠軍出爐時總有不少觀眾對賽果表示不滿，甚至在網上熱議不斷，但若細看陳詠詩的履歷、對答表現以及人生經歷，你會發現她與不少典型「港女」有著驚人的重疊之處，在某些方面其實極具代表性，一點也不失禮。從她的成長背景開始，便能窺見這位新科港姐的獨特魅力。



《2025香港小姐競選》冠軍陳詠詩。（陳順禎攝/資料圖片）

陳詠詩aka.藝術體操冠軍aka.香港小姐冠軍

陳詠詩出生在一個相對富裕的家庭，三歲時就被家人送去學平衡木，7歲那年，因為偶然看到別人練習藝術體操的美麗姿態，便主動要求轉學藝術體操。「練緊競技體操嘅時候，有一日就見到人哋練緊藝術體操就見到好靚，嗰日就同咗媽咪講想轉藝術體操。媽咪不嬲都好支持我，所以就轉咗。」她也表示，學習體操以外，也興趣多多，課餘活動還有游泳、打網球、跳芭蕾舞。這些多元興趣，不僅豐富了她的生活，也為日後的堅韌性格奠定基礎。

「港姐冠軍」陳詠詩（Stacey）有晒香港女性特質，堅韌，享受生活，有目標，獨立。（陳順禎 攝）

三歲學體操培養堅韌性格

學藝術體操對於身體要求，比起其他運動更嚴格。她坦言，除了記舞步和技巧外，拉筋壓腿當屬最痛苦，拉筋拉到喊也是日常生活的一環。「好辛苦，因為嗰時未慣，身體未去到嗰個（要求嘅）柔韌度。嗰時要一字馬，但係要擺隻腳喺個箱度，可能係270度，之後就咁壓落去。係呀，嗰時真係幾痛苦，但係亦令到我而家幾吃得苦。（會喊？）會，不過係幾正常嘅喊，嗰陣時好多人壓腿都會喊。」有說小朋友的性格需要由小時候開始培養，相信陳詠詩那種柔韌又堅強，勇往直前的特質，亦是由學體操開始。這種吃苦耐勞的精神，也在她的人生轉折中發揮關鍵作用。

「港姐冠軍」陳詠詩（Stacey）三歲開始學體操。（IG@staceydevinachan）

「港姐冠軍」陳詠詩（Stacey）坦言自已好勝，只不過係同自己比賽。（陳順禎 攝）

參選因好勝 追求完美提升自己

講起參選的原因，理由與很多參選港姐都類似。她坦言，回到香港後，正值最後一年符合參選年齡，加上渴望重拾昔日在運動場上表演的激情，因此下定決心一試。更深層的原因，則是那股根深蒂固的「好勝」心態。她說：「目標都係（贏）⋯⋯但係好勝得嚟，反而唔係同其他人比較，可能因為我由細到大都係藝術體操運動員，而藝術體操係專注表演自己嘅項目。我每一日係諗辦法點樣提升自己，諗辦法進步，有咩進步空間，然之後去改善。我覺得嚟到香港小姐，我都係有呢個目標，我都係抱住去學習，每一樣嘢做到最好嘅心態。可能我嚟到香港小姐都有一個，所有嘢做到最完美嘅心態。」

「港姐冠軍」陳詠詩（Stacey）IG收埋唔少靚相。（IG@staceydevinachan）

娛樂圈好fake？

回顧過往，2017年港姐冠軍雷莊𠒇早前受訪時坦言，自覺不適合香港娛樂圈，直言覺得「好fake」（虛偽）。新「上任」的陳詠詩又會不會「水土不服」？她回答：「我覺得未唔習慣，因為啱啱開始，冇乜嘢話未習慣到。」雷莊𠒇亦曾自言覺得被約見傾談簽8年長合約被嚇親：「我8年冇咁多時間，我真係想喺荷里活做演員。」讓人不禁好奇，陳詠詩在娛圈「生存」又有何看法？

問到會唔會簽長約，陳詠詩（Stacey）就話：「如果真係有好多嘢做嘅話，我係會願意。」果然係「港女」，十分務實又唔假。（陳順禎 攝）

10年青春畀晒TVB

如果無綫高層樂易玲找陳詠詩簽8年，甚至是10年的長合約，她又會怎樣選擇？似乎讓她稍稍愣住，又或根本上「冇諗咁長遠」。她思索片刻後，才給出答案：「如果真係有好多嘢做嘅話，我係會願意。如果真係話有好多唔同嘅嘢拍，有好多唔同嘅嘢嘗試做到。我諗我選擇去做嘢，都唔會係淨係畀50%，例如我參選港姐都唔會係淨係畀50%，同好多其他嘢，例如體操，學業，都好相似。」她坦言，決定去做一件事後，就會付出100%，甚至是110%努力，去得到完美的結果。

陳詠詩與男友水中激吻。（IG@staceydevinachan）

港姐冠軍陳詠詩身材勁好。（IG@staceydevinachan）

男朋友係186cm靚仔！

陳詠詩是少數參選前公開已有穩定另一半的港姐冠軍。她坦言，男朋友十分支持她參選，而且更有行動上的支持。「佢知道我真係想追求呢樣嘢，就好支持。最大嘅支持係，嗰排日日都綵排好辛苦，但係佢好支持。（接收工？）好多時都有。（決賽之後？）都有呀，尋日有。」講到男朋友，陳詠詩臉上泛起一絲甜絲絲的笑容，又帶幾分靦腆，形容他是一個「十分支持自己的男朋友」。「186cm，哈哈，高我好多，哈哈。（跟住？）靚仔囉！哈哈哈！其實我哋觀念都好相似，我哋係本科嘅時候喺聯校活動式識，跟住一齊選擇去New York讀書，一齊報名，一齊收咗，先一齊去嗰邊讀書。」

講到男朋友，陳詠詩就笑得好開心。（陳順禎 攝）

陳詠詩在美國加州讀書，後來到紐約升讀科技管理碩士，仲曾經在Amazon擔任兩年AWS Cloud客戶管理。（IG@staceydevinachan）

男友管接送勁體貼

陳詠詩與男朋友拍拖三年，男友更像「柴可夫司機」般體貼，經常接載人生路不熟的她。她補充，會經常見面且兩人無所不談。被問及會不會擔心因自已入行而感情生變，她似乎就不太擔心，還提到曾與男友討論結婚話題，大家都認為順其自然最好。這種成熟的戀愛觀，與她的好勝個性形成有趣對比。

陳詠詩才藝多多。（IG@staceydevinachan）

入TVB唔講金

近年港姐的演出機會，曝光率比起早年的港姐更少，她有沒有為收入而煩惱？她笑着回答：「冇諗，同埋冇擔心，我覺得我而家都仲係好新，抱住一個學習嘅態度去對待先，之後再睇吓自己有咩啱做，之後先再計劃。（會唔會擔心收入？）哈哈，又冇咁諗。（冇所謂？）咁唔係，有收入都係開心同埋好嘅。」

陳詠詩又真係幾靚。（IG@staceydevinachan）

「冇目標」做自己

成為香港小姐冠軍無疑是她人生之中其中一個高光時刻，那麼她的下一個目標又是什麼？她分享道：「我覺得我細個嘅時候，反而有呢啲目標，可能細個做體操嘅時候就會想入香港隊，之後做咗港隊就一家要香港第一，讀書就要入到咩學校，但係人越大，反而少啲呢啲心態。嗰時好似成日都喺度追求緊一樣嘢，但係而家想放鬆心情，做自己鍾意做嘅嘢。而家我都係摸索緊，加入娛樂圈，都係想摸索吓有咩係自己鍾意做，最適合做，唔淨止喺娛樂圈，而係成個人心態都轉咗。」

《2025香港小姐競選》冠軍陳詠詩（Stacey）。（陳順禎 攝）