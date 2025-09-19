東張西望｜梁小姐搵追數公司追數反被騙　手法熟口熟面又係佢？

《東張西望》報道又一宗騙案。梁小姐早前借出50萬給友人，但借款一去冇回頭。之後梁小姐在網上睇到一則幫忙追數公司的廣告，就抱着一試的心態透過該公司幫手追數。



梁小姐早前借出50萬給友人，但借款一去冇回頭。之後梁小姐在網上睇到一則幫忙追數公司的廣告，就抱着一試的心態透過該公司幫手追數。（《東張西望》截圖）

點知俾人呃多一筆錢。（《東張西望》截圖）

其後，公司以需要起底，搵人在債仔居所附近等候，及上門費等理由，向梁小姐索取3筆分別一萬、八千及一萬五千港元款項。梁小姐不虞有詐照樣付款，其後，有關人士即時「做嘢」，表示已搵到債仔並成功將債仔捉到酒店房中，逼其寫下欠條。梁小姐表示，當時有關追數公司曾拍片及影相給她，不過就極其模糊，畫面灰暗。

之後，追數公司又指翌日會安排交收，怎料，又指款項被警方扣起，又指要安排裝修公司及律師樓發出裝修證明，以證明款項正常向警方才能取回。《東張西望》表示，事件如同早幾集播出的騙案一樣，亦發現語音訊息中的男人聲十分相似，懷疑是同一班人所為。東張西望｜阿May衰貪48萬外圍六合彩 墮騙局反被勒索7萬2

主持陳曉彤（《東張西望》截圖）

最後梁小姐只能無奈地接受現實，不止50萬被借走之餘又白白損失另一筆錢財。梁小姐致電「追數公司」，接聽人知道是《東張西望》致電後，表示：「你問返梁小姐啦，係呀。」《東張西望》主持陳曉彤再追問，有關人士就掛斷電話。

又係話警察扣查款項。（《東張西望》截圖）

又係話要經律師樓同裝修公司。（《東張西望》截圖）

手法如一。（《東張西望》截圖）