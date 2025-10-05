羅浩楷隱瞞患柏金遜症手震　唔記得對白被鬧：對唔住我有病丨專訪

人稱「楷哥」的羅浩楷，2016年發現身體出毛病，主動向無綫（TVB）提前解約，之後近乎絕跡幕前。日前羅浩楷罕有接受《香港01》專訪，以「我係邊個？你係邊個？佢哋又係邊個？」的黑色幽默開場讀白介紹自己，一位76歲的老人腦袋出現問題，不是患上老人癡呆，而是柏金遜症。

羅浩楷在約500呎的家中受訪，不能自由走動，日常的活動範圍主要在偏廳，一邊是「娛樂區」，有鋼琴、結他、曲譜，另一邊是「工作區」，每天上網買賣股票賺取生活及醫療費用。坐在輪椅上的楷哥腦筋靈活、氣色不俗；惟頸腰及四肢乏力、說話欠中氣及易冒汗。他透露病情得以控制，但沒有靈藥，情況只會越來越差。

身體不由己，楷哥坦言曾萌生輕生念頭，欲以金錢利誘他人攙扶他離開天台……無力感帶着愁緒，不過，楷哥仍是以「精彩」二字總括人生。在《歡樂今宵》演趣劇為觀眾帶來歡笑，「無恥嘅飛仔，社會嘅人渣」獨創「呂奇腔」令人一聽難忘，但原來當中有着不為人知的故事；還有《皆大歡喜》的凌公公，因為扮相俏麗及一句「我靚過晒你哋班女人」而惹禍，想知更多就由楷哥親身分享，一切從頭說起。



羅浩楷多年前患上柏金遜症。（葉志明 攝）

楷哥平時喜歡自彈自唱。（葉志明 攝）

楷哥的日常生活主要在偏廳，一邊工作間，另一邊是娛樂區。（葉志明 攝）

由馬姐湊大與父母關係疏離

羅浩楷生於中產家庭，是家中獨子，卻不是嬌生慣養。父親是公務員，母親是老師，因忙於工作，羅浩楷從小便由工人姐姐照顧成長。「佢哋（父母）去晒做工，我成日攬住工人姐姐隻腳，變咗個『裙腳仔』，係佢帶大我。佢係一個有啲學識嘅馬姐，有時教我點做人，又會帶我去街市買餸，睇大戲又帶埋我去，細個鍾意刀刀劍劍就買畀我玩，所以我同佢感情係好啲」。

望子成龍，羅浩楷的爸爸會用體罰來督促兒子學好英文，要求他將不認識的生字用筆劃線記下來，結果「我成版都唔識囉」！最後放棄在英文學校讀書，令父親大怒，「佢咁好英文，都想我咁好英文，於是乎每日check（檢查）我做英文練習。當時我讀下午班，早上起身就打到七彩，之後我若無其事又瞓覺，所以我自細係俾佢哋（父母）打大，一毫子都冇揮霍」。

羅浩楷是家中獨子，在小康家庭長大。（受訪者提供）

羅浩楷笑指自己因為靚仔，所以入行後不乏工作機會。（影片截圖）

玩股票由輸身家變股神

父子看似緣薄，但血濃於水。羅浩楷繼承父親留下的股票，一開始仍是抱着不屑一顧的態度，「我都藐嘴呀，咩嘢嚟㗎？滙豐銀行、電力公司、煤氣公司？」他形容當時煤氣公司的股票「人哋升佢又唔升，人哋跌佢又唔跌，都唔知做乜嘢」，最終將手上的媒氣股票盡數賣出；直至滙豐股票飆升至150多元，他驚訝得不敢相信：「嘩！150蚊滙豐？講笑咩？換返嚟啲錢咁多！」

這突如其來的財富，徹底改變了他對股票的看法，燃起對賺錢的渴望。迷上股票市場，誤信所謂的「牛頭角股王」一次買入六隻銀行股，結果「輸到我喊，吐血呀」 ，但最致命還是玩「孖展」等高風險投資，楷哥憶述當時已進入瘋狂狀態：「輸咗唔忿氣㗎，我呢啲牛脾氣，贏呀！贏呀！贏埋嗰三萬幾蚊，我畀你！點知真係畀埋佢！」一層價值三百多萬的樓房輸掉，現金與股票也所剩無幾，這場慘痛的經歷損失慘重，但也讓他意識到，理財不能只靠聽信他人，最終還是「要靠你自己」 。

楷哥自學玩股票，屋企收藏好多書。（葉志明 攝）

每日買賣股票成為楷哥日常生活。（葉志明 攝）

楷哥曾是TVB音樂導演。（受訪者提供）

隱瞞患上柏金遜症

不斷學習、不斷鑽研，近年羅浩楷在股票市場上屢有嶄獲，更被封「娛圈股神」，每天坐在電腦桌前買賣股票成為了日常「工作」。楷哥在2016年離開工作了逾40年的TVB，《東坡家事》成為他最後的作品。當年他對外宣稱自己患有椎間盤突出，導致頸腰無力。但事實上，他一直隱瞞患有更為嚴重的柏金遜症 ，直言：「脊椎嘅問題係我亂作出嚟」。

這個謊言的開端，源於他的手不受控制地顫抖。楷哥在TVB除了拍劇，還有擔當音樂導師，一次在台上拍攝的時候，其中一名學生突然走過來告訴他：「楷哥，你隻手好震喎！」 戴着閃爍鑽戒的楷哥，在燈光下顫抖的手被鏡頭捕捉到 ，他試圖按住自己的手，卻發現「撳住呢度，個腦就唔記得對白」 。另一次拍劇，楷哥又自行精簡對白，繼而與女導演發生口角，至今楷哥心中仍懷有歉意：「我真係記唔到呀，但原來記唔到唔關我事....借呢個機會想同佢講聲『對唔住呀』，因為有病無公布出嚟，直至被狗仔隊跟到」。

羅浩楷與著名音樂老師許佩合照。（受訪者提供）

羅浩楷曾為TVB音樂導師。（受訪者提供）

像被困黑房曾想了結生命

中西醫雙管齊下，花了⅓積蓄醫病，病情總算穩定下來，可惜現今醫學不可以治好柏金遜症。由於行動不便，楷哥自購6輛輪椅「代步」，物理治療師希望他多走動做些運動，但他卻力不從心，「我呢度（屋企）有乜地方，行一個圈已經攰到不得了，行嚟把鬼咩，呢度行去門口我都半粒鐘㗎。」如今楷哥最大的精神寄托，除了買賣股票，便是在家中自彈自唱玩音樂，但有時唱着唱着又會感觸流下男兒淚。

病魔帶來的，不只是身體的痛苦，更是精神上的折磨。有一段日子，楷哥形容自己像被困在黑房中，彷彿與外界隔絕，「唔着燈，唔同你講嘢，有一段時間係咁過，我覺得好辛苦」。問到如何看待生死？楷哥不假思索地說：

我成日都想死，我覺得已經夠嘞！你仲可以畀啲乜嘢我？再畀都係一種痛楚，所以曾經諗過了結佢，但個天唔畀你死就係唔畀你死！ 羅浩楷

楷哥一直隱瞞自己患柏金遜症，僅稱椎間盤突出致頸及腰無力。（IG圖片）

楷哥近年甚少出街與一班老友記相聚。（Facebook@邵音音）

需要別人關心傾偈

對於尋死的地方，楷哥帶點隱晦沒有說明，「我唔明白點解我會去嗰啲地方，做唔到㗎，我點行幾樓呀？一步我都行唔到啦！點行到幾級樓梯？點知咁啱有人同我嗌交，變咗我冇咗呢個念頭」。一時想歪，但很快便重拾求生意志，想離開時卻又力不從心。楷哥透露當時遇上一位大廈看更，曾想以金錢利誘對方扶自己落樓梯，但竟被拒絕，楷哥笑笑口說：「我同佢差啲打交呀，我話你都痴線㗎，畀錢你都唔要，扶我行幾級樓梯一千銀？『傻呀，你當我懵仔呀？』於是乎我咪打電話報警，警察、消房員咪嚟救我出去囉」。

如今，楷哥學習與病痛共存，深深體會到金錢並非萬能，「我需要啲乜嘢呢？係需要人哋同我傾偈。」

羅浩楷形容自己曾像被困黑房，曾萌輕生念頭。（葉志明 攝）

羅浩楷太太低調唔想出鏡。（葉志明 攝）

羅浩楷喺TVB拍超過半百部劇集，2016年發現身體出毛病，主動向提前解約。（無綫電視截圖）

