俠醫｜張曦雯劉佩玥幫觀眾謀福利：收視過25點，丁子朗除衫

TVB劇集《俠醫》今日（19日）於鑽石山一商場舉辦宣傳活動，劇中一眾演員都有出席，「塑料姊妹花」劉佩玥及張曦雯接受《香港01》訪問時即變回好閨密。劇中劉佩玥因妒忌而「黑化」，對張曦雯做出連串傷害行為，讓觀眾看得咬牙切齒，劇中二人鬥到你死我活，戲外卻老友鬼鬼。

TVB劇集《俠醫》於鑽石山一商場舉辦宣傳活動。(胡凱欣 攝)

TVB劇集《俠醫》於鑽石山一商場舉辦宣傳活動。(胡凱欣 攝)

「塑料姊妹花」劉佩玥及張曦雯。(胡凱欣 攝)

談到劇中角色Natalie的形象，劉佩玥坦言事前下了不少苦功：「個角色係難做嘅，因為本身張曦雯咁sweet，同埋喺戲入面，Rachel其實由頭到尾都對Natalie好真心、好好啦，完全係咩都會諗對方。」她解釋角色的陰暗面源於一種極度的不平衡：「佢個心入面就係覺得，點解你可以咁好過啊？點解你條路可以咁順？點解我要犧牲自己咁多嘢，先至換到一啲嘢？你咩都唔使，就可以吸晒啲嘢返嚟。」而飾演單純善良的Rachel，張曦雯笑言角色某程度上與自己相似：「其實啲人都會可能覺得我個角色好蠢，俾人呃完一次又一次。」但她認為做人有時「蠢蠢哋」反而更開心，更形容自己的角色心很闊，即使被傷害也很快復原，所以才會一再被好友利用。劉佩玥於劇中因為飾演「綠茶婊」而被網民熱烈討論，她笑言感到很開心，證明角色塑造成功：「佢反而係鬧阿Natalie點解會咁忘恩負義。」

談到劇中角色Natalie的形象，劉佩玥坦言事前下了不少苦功。(胡凱欣 攝)

飾演單純善良的Rachel，張曦雯笑言角色某程度上與自己相似。(胡凱欣 攝)

劉佩玥及張曦雯分享了不少拍攝現場的趣事，二人更大爆不少丁子朗的糗事，劉佩玥：「丁丁佢有個花絮呢，佢本身好型咁走，然後佢一開車呢，佢係開咗個行李箱。」張曦雯：「佢唔識揸車嘅丁丁，但佢有好多場戲都係好型咁揸住架開篷，但係其實又唔識拉手掣啊，咩都唔識。」

劉佩玥及張曦雯分享了不少拍攝現場的趣事。(胡凱欣 攝)

更大爆不少丁子朗的糗事。(胡凱欣 攝)

劇中二人都與丁子朗有一些比較親密的戲份，同樣二人都在劇中賞了丁子朗耳光，被問到會否因為他演得太壞而有大快人心的感覺時，二人都表示現實中都不捨得打他。張曦雯笑指丁子朗很喜歡在她不省人事時下毒手很變態：「我俾佢迷暈咗，跟住之後佢就想對我即係強姦我嗰啲，跟住因為拍嗰場戲我係完全係暈咗，所以我一路瞇埋眼。其實拍嗰陣時我就同佢講你放心你要舔我就舔，跟住我就瞓咗喺度，跟住我自己都差唔多瞓著咗，所以我都冇睇到佢嗰啲變態嗰啲表情。所以我頭先睇嘅時候我都嘩好變態啊，我自己都睇到都好心寒。」

張曦雯劉佩玥表示現實中都不捨得打丁子朗耳光。(胡凱欣 攝)

張曦雯笑指丁子朗很喜歡在她不省人事時下毒手很變態。(胡凱欣 攝)

而劉佩玥則為丁子朗說好話，指他為了拍裸露戲會不吃東西：「佢會唔食嘢，食啲流質嘢啦，會係咁做運動啦。」張曦雯笑稱因為自己「瞇埋咗眼」所以沒有機會看到：「哎呀蝕咗！所以我都好期待睇返嗰場戲。（定係叫真人展示畀你睇？）佢呢排有操到咁fit咩？」二人即想到有辦法讓丁子朗的肌肉讓大家都能看見，就是：「收視過25點，丁丁除衫！」

劉佩玥則為丁子朗說好話，指他為了拍裸露戲會不吃東西。(胡凱欣 攝)