羅浩楷扮呂奇獲讚　李奇角色由羅嘉良頂上：我得好笑唔賣錢丨專訪

羅浩楷年輕時生得高大俊朗，加上伶牙俐齒，在媽媽陪同下，16歲考入國泰電影公司成為第一期藝員訓練班學生，正式展開銀色旅途。由於當年國語片盛行，只懂廣東話的羅浩楷起初發展一般，之後加入麗的電視（即亞洲電視前身），幾乎一星期七天都會出鏡，但有一點令他非走不可，「最遺憾係拍咗一部劇叫《一家六口》，六個女同事拍我一個男同事，星期六都冇人睇啊？都唔知呀？陳美琪、黃淑儀、黎芍芍、陳復生...，嗰啲都配你（我）唔起呀？拜拜啦咁！」

羅浩楷16歲考入國泰電影公司成為第一期藝員訓練班學生，正式展開銀色旅途。（葉志明 攝）

與盧海鵬、廖啟智鬥扮鬼扮馬

楷哥人緣好，經「麻雀腳」周梁淑儀推薦下，獲導演朱克引薦加入TVB，演出《民間傳奇》、《書劍恩仇錄》等劇集，他苦笑謂：「嗰時開始有少少人識，行出街有人話『咦，呢個明星嚟㗎喎！』嘩，幾鬼醜啊，明星都噏唔到我個名。」

直至加入TVB長壽綜藝節目《歡樂今宵》（《EYT》），扮鬼扮馬演不同趣劇，讓他能真正發光發亮。楷哥形容自己是「遇強越強」的人，即使跟盧海鵬、廖啟智、吳孟達等一班「壞孩子」合作亦無難度，更擦出不少爆笑火花。

羅浩楷亦係搞笑能手，與盧海鵬、鄧英敏一齊跳舞。（無綫電視截圖）

羅浩楷與TVB一班藝人合照。（受訪者提供）

扮呂奇成為經典

「無恥嘅飛仔，社會嘅人渣，吸血鬼，垃圾，錢你鍾意吖嘛，我有，不過我唔畀你」這句經典的對白，正是羅浩楷自已創作出來的「呂奇腔」，但原來當初這個角色並沒有人看好。「ETY流行扮嘢比賽，好難嘅角色我哋食，人哋唔肯做丟劇本嗰啲下欄嘢就隊畀我做，因為我同導演老友，唔通睇住佢死咩」。他舉例「羊嫂」（扮洪金梅）額頭貼一粒墨，造型上已夠煞食，而他與盧大偉卻被安排跳影子舞，依足對方動作，令他苦不堪言。

羅浩楷稱扮呂奇一開始冇人睇好。（葉志明 攝）

楷哥扮呂奇，連本尊都留意到。（無綫粵語片台截圖）

呂奇（左）搵羅浩楷拍多部電影，當中包括風月片。（無綫粵語片台截圖）

拍風月片露臀部感尷尬

不過，楷哥扮「呂奇」扮到出神入化，連本尊亦對他刮目相看，向他招手演出多部風月片，楷哥更曾為此為藝術犧牲，「尺度好高㗎，又要除褲除衫露pat pat，我撈電視唔係電影呀，叫人唔着褲搵朵花遮住最重要部位，哈哈，開頭我都尷尬」，但為怕錯失機會，楷哥最終仍是一一接受。

賣笑不賣錢 電視主角由羅嘉良頂上

無綫劇集《難兄難弟》，羅嘉良以羅浩楷扮演的「呂奇」作為藍本飾演「李奇」，再加入一些小動作，令角色更加生鬼。劇中楷哥亦有參與其中一個角色，飾演電影公司老闆，但主角不是自己，難免有點失望，「當然唔會怪公司（TVB），公司有權將我哋角色分畀人，咁無理由分畀羅浩楷唔分畀羅嘉良，羅嘉良賣錢，我得好笑，賣笑呀，賣笑唔同賣錢」。

羅嘉良喺《難兄難弟》演李奇亦係以羅浩楷扮呂奇為籃本。（《難兄難弟》截圖）

劇中羅浩楷演電影公司老闆，旁為羅莽。（《難兄難弟》截圖）

演凌公公太嬌俏惹人妒忌

扮嘢以外，楷哥另一專長是扮女人，當中在《皆大歡喜》飾演太監凌公公。為求演好角色，楷哥不惜提早一小時返公司化妝間化妝，並加入紅絲帶、珠仔等飾物，令角色更嬌俏亮眼，怎料竟招惹人妒忌。「當時我扮到好靚，點知就闖禍，原來某種關係，可以左右到個劇本唔出嚟。我講錯咗一句說話：『今日我靚唔靚呀？我靚過晒你哋班女人，超』死嘞，點知惹人妒忌，諸多打壓，俾人話完，劇本即刻改咗我冇化妝。咁我又嬲嘞，我成塊面化到白色，返去齋講。」

不過，楷哥仍是滿意自己的演出，尤其追求林文龍的調情戲，演活女性的嬌媚，「我覺得自己做得好精彩！專係啲呃女人，偷呃拐騙、食軟飯，飛仔之流同奸角，我都係比較拿手嘅。」

羅浩楷演凌公公，一開始化濃妝，扮相好嬌俏。（《皆大歡喜》截圖）

後來被要求化白塊面，廖啟智同演公公。（《皆大歡喜》截圖）

羅浩楷指因一句說話招惹人妒忌，導致戲份被刪減。（《皆大歡喜》截圖）

楷哥係搞笑能手。（電視截圖）

唔介意扮女人，笑言：「唔會扮女人就變女人型」。（無綫電視截圖）

