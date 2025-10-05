羅浩楷曾任TVB音樂導師　80年代安排藝人登台：搵魚翅撈飯丨專訪

羅浩楷患上柏金遜症近十年，身體大不如前，不能久坐，說話太耐會氣喘。不過，無損楷哥對音樂的熱愛，家中一角尤如小型音樂室，有電子琴、電子結他、木結他、耳機之外，還有卡拉OK可以隨時隨地唱歌。

羅浩楷熱愛音樂。（葉志明 攝）

彈琴以外，有時仲會喺屋企唱K。（葉志明 攝）

唱《李香蘭》帶滄桑感

接受《香港01》訪問當天，楷哥即場演繹張學友的《李香蘭》及蔡國權的《不裝飾你的夢》，楷哥患病後肺功能變弱，雖然氣量不足、聲線略帶沙啞，但滄桑感卻另有一番味道，楷哥坦言在家中自彈自唱有時都會感觸落淚。

而曾任職TVB音樂導師的楷哥，學彈琴原來都有段故事，他說：「我比較鍾意音樂，就去學彈琴，但學極都學唔識，突然遇到一個朋友彈咗首《朋友》，佢話學咗一個月，我問點解彈得咁好，我學幾年都唔識」。楷哥形容自己跟一位琴師學習「邪門技術」，只用上幾個Chord（和弦）便能將樂譜弄得出神入化，「佢話你係學得好快， 但你成就好微弱，我話求搵到食就得嘞！」

由於肺功能變弱，唱歌會唔夠氣。（葉志明 攝）

楷哥唱歌帶滄桑感，別有一番味道。（葉志明 攝）

楷哥好認真，試唱咗幾趟。（葉志明 攝）

風光時候魚翅撈飯

在1980至1990年代，楷哥曾為夜總會樂隊領班，又幫8至10間酒廊做顧問，幫忙安排藝人歌星登台，他感激當年李香琴、譚炳文、關菊英等「畀面」，願以低價酬勞接騷，令場場爆滿。他強調沒有收取佣金，解釋：「大家都唱得咁辛苦，你仲畀10%我？我一星期安排自己上台唱一趟已經有啦，啲錢已經好難消耗，差唔多冇時間使錢。」

除客串登台，楷哥更身兼琴手，每月日場賺過萬元，夜場又賺兩萬元，好不風光。他說：「真係搵到食，我起碼揸架Fairlady吖，但食晚飯得15分鐘，我仲俾門口管理員話我，『你有冇搞錯咁折墮呀，搵魚翅撈飯、黑鴨髀，成二百幾蚊！』我話『你儍呀，你知唔知我幾點起身喺度做嘢呀？做到依家得呢一餐咋，陰公！』我仲畀多十蚊佢做貼士呀！」

楷哥曾是夜總會樂手領班。（受訪者提供）

楷哥曾經為8至10間酒廊做顧問，做琴手仲要客串唱歌。（受訪者提供）

