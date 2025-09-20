趙浚承與偶像合作感受寵若驚　辦生日會嘆樂隊只剩下他堅持音樂夢

TVB劇集《俠醫》昨日（19日）於鑽石山一商場舉辦宣傳活動，除了劇中一眾演員出席外，趙浚承及黃博都有現身支持，更首次在台上演繹片尾曲《有你出現》。趙浚承及黃博接受《香港01》訪問分享他們首次合作為劇集獻唱片尾曲的感受，趙浚承坦言自己是第一次演唱劇集歌曲，感到非常緊張，更開玩笑指黃博是他的「偶像」，能與偶像合作感到受寵若驚：「今次係我第一次唱劇歌，我就非常緊張啦，同埋都幾期待。喺比賽過程入邊都好想其實同阿博唱嘅，我都喺鏡頭面前講過好多次，佢係我偶像嚟嘛，即係等同我同偶像唱歌。」

TVB劇集《俠醫》於鑽石山一商場舉辦宣傳活動。(胡凱欣 攝)

趙浚承及黃博都有現身支持，更首次在台上演繹片尾曲《有你出現》。(胡凱欣 攝)

黃博雖然不是第一次唱劇集歌曲，但香港的劇集則是第一次：「今次我都算是第一次唱香港出品的一個劇集嘅一個片尾曲啦。其實我係好興奮好開心嘅！」她補充，自己也是劇集的忠實觀眾，追劇時聽到自己的歌聲在劇中播出，感覺非常奇妙。

黃博雖然不是第一次唱劇集歌曲，但香港的劇集則是第一次。(胡凱欣 攝)

黃博補充，自己也是劇集的忠實觀眾。(胡凱欣 攝)

談及錄音過程，趙浚承透露當時自己身體抱恙，錄音前一日正值發燒和全身骨痛，幸好未影響聲線，但精神狀態或許有些「溫溫燉燉」。雖然身體抱恙，但是他只是錄了幾個小時就完成，而且沒有太大的難度，最大難度的反而是唱現場：「因為第一次喺現場唱，反而頭先咁樣係最難，因為都唔知會發生咩事，未試過咁樣。（你覺得幾分？）我覺得合格嘅。係啦，我覺得叫做合格囉，但係好大嘅進步空間。」

談及錄音過程，趙浚承透露當時自己身體抱恙，錄音前一日正值發燒和全身骨痛，幸好未影響聲線。(胡凱欣 攝)

雖然身體抱恙，但是趙浚承只是錄了幾個小時就完成。(胡凱欣 攝)

早前黃博代表香港去了一個音樂節，這也是黃博入行後首次參加世界性的活動，她表示學到很多東西：「其實係好期待好興奮嘅，因為當時係現場係嚟自亞洲不同嘅地區、國家嘅不同嘅歌手，而且每一個都好優秀，而且佢哋帶住自己嘅歌曲同作品，每一個地區嘅歌手都好有特色。」她更指在音樂節中有與其他國家的歌手交流一番。

早前黃博代表香港去了一個音樂節，這也是黃博入行後首次參加世界性的活動。(胡凱欣 攝)

黃博更指在音樂節中有與其他國家的歌手交流一番。(胡凱欣 攝)

趙浚承透露自比賽完後多了時間留在香港，雖然還是香港北京兩邊走，加上正在忙舞台劇的排練，所以很少回北京，他笑稱太太和孩子有時也會趁週末從北京來港與他相聚。早前趙浚承迎來生日並舉辦了一場生日派對，他感觸地表示前樂隊Square的成員都有到場支持，讓他非常感動：「好多朋友都有過嚟一齊。」甚至連Square時期的粉絲都有到場支持，讓他非常感動。

趙浚承透露自比賽完後多了時間留在香港。(胡凱欣 攝)

早前趙浚承迎來生日並舉辦了一場生日派對，他感觸地表示前樂隊Square的成員都有到場支持。(胡凱欣 攝)

提到已解散的樂隊Square，趙浚承坦言，十幾年過去，當年一同出道打拼的隊友們都已離開了這個行業，只剩下他一人仍在堅持音樂夢。他語帶哽咽地表示，自己感覺正背負著隊友們的精神繼續走下去，「我覺得我隊友嘅精神，我係延續緊佢哋嘅精神。」

趙浚承坦言，十幾年過去，當年一同出道打拼的隊友們都已離開了這個行業，只剩下他一人仍在堅持音樂夢。(胡凱欣 攝)