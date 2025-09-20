羅毓儀大爆借醉自薦《女神配對計劃》　五大女神原屬呢位男神殺手

現年29歲的羅毓儀(Yuki)因參與真人騷《女神配對計劃》令透過藝員訓練班及入行六年的她，繼三年前一劇《下流上車族》後再次人氣飆升，Yuki為乘勢推出及親自作曲的派台歌《女神之翼》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，Yuki坦承參與真人騷除了求愛外，爭取曝光亦是主因之一；另外，她更自揭因好友陳瀅的關係才獲節目團隊選上。至於配對成功的對象，現年29歲的林俊其(Kris)情史連環被爆，Yuki說：「我有問佢，但唔代表我介意。」

陳瀅才是《女神配對計劃》團隊目標

城大一級榮譽畢業的Yuki敢做敢試，當年裸辭高薪厚職投身演藝界，之後向TVB高層自薦出歌，她坦言：「試吓無壞，唔得咪算！無蝕底嘅！」原來Yuki參與《女神配對計劃》亦是自薦，目的是了求愛，也是為了曝光，她坦白說：「兩樣都係！因為舊年十月拍完《臥底嬌娃》到四月節目出現前，已經幾個月無拍攝，再加上舊年年初分手，感覺感情事業同時遇上低潮。」Yuki更大爆《女神配對計劃》團隊目標最初不是自己，是經陳瀅的推薦才令她成為五大女神之一，「拍《臥底嬌娃》同陳瀅成為好朋友，有次一齊去張曦雯屋企玩，咁啱團隊打嚟搵陳瀅參加，陳瀅開住speaker同佢哋傾，大家起晒哄，當時我飲咗少少酒就話我想參加。陳瀅真係好好，再幫我同團隊傾，之後監製就搵我casting。」

緋聞多被封「男神殺手」

事實上，陳瀅確實是「男神殺手」，入行十年曾先後與余德丞、羅天宇、陳家樂、周嘉洛、黃宗澤緋聞，近年與周嘉洛傳得最盛，被指因合作拍《痞子殿下》而定情，男方經常出必其香閨，惟她只認戀過賭王四房兒子何猷亨。

跟林俊其配對成功前拍過四次拖

獲封「童顏女神」的Yuki承認跟林俊其配對成功前拍過四次拖，她從不相信一見鍾情。擇偶不著重才華或外貌，她指最看重是另一半善良的內心。談及與前度四年多一直高調共同拍攝及經營網上頻道，她說：「公司從無反對拍拖，我就繼續。而我嘅戀愛觀，就好似《女神之翼》嘅歌詞咁，要成為大家的翅膀、要互相扶持，既然對方有呢個夢想，我作為佢最親密嘅人，點解我唔可以盡綿力陪伴同支持？」但共同付出四年為何導致分手？Yuki禁不住淚崩說：「分開好多因素……可能大家步伐唔一致，前進到有好多落差、期望同失望。」Yuki指與前度互相都有失望，「令我反問自己想要點樣嘅未來？當時我諗到結婚、生兒育女，但雙方都未準備好。」問是否因為成名後太忙，令關係改變？「最大影響係時間上，因為好忙、工作壓力大，未必有時間陪伴一齊再做好多嘢，就有落差同分歧……但我真係好多謝佢一直以嚟嘅陪伴，呢段關係響我生命入面好重要……」說到此，Yuki已哭至需要休息。

談及三年前，林俊其早已亮相Yuki及前度的頻道，Yuki指當時並沒特別感覺，也驚訝Kris於配對騷中自爆很早於台慶期間已留意她，「嗰次題目係board game，要多啲人分享，施焯日(Arthur)係我訓練班同學，Arthur搵佢一齊嚟。之後都係台慶佢幫我影啲相tag返啲贊助，真係無乜交集。到拍節目佢啲咩最吸引我？係第一集海選！其實我內心好脆弱，一直keep住用動漫同笑容掩飾自己。就好似佢話齋，我需要鼓勵同陪伴，係好神奇！佢講中我好多內心深處嘅嘢，點解佢咁了解我嘅？到後來節目相處多咗，先發現佢同我一樣，內心好脆弱。」

唔介意林俊其緋聞多：focus過去無必要

節目熱播後，林俊其被揭緋聞多多，更被封為「港姐殺手」，問Yuki有沒有介意，她堅定的說：「講真，打從心底唔介意！每個人都有過去，唔需要考究，focus過去係無必要，應該要focus現在。我有問過佢，但唔代表我介意。純粹想了解大家嘅過去，佢嘅過去可能太擔心另一半感受，一直唔夠膽表達自己，到呢段關係我就畀多啲信心佢，同佢講：『我想聽你講嘢，唔好收收埋埋。』」

