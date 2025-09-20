黎彼得驚爆與吳君如同居往事揭背後真相　指對方拍《金雞》前好霉

現年75歲的殿堂級填詞人黎彼得（Peter Li），70至80年代與許冠傑合作無間，創作過《浪子心聲》、《打雀英雄傳》、《梨渦淺笑》、《賣身契》等膾炙人口歌曲，被封「鬼馬填詞人」。近年黎彼得離開TVB後轉跑道做YouTuber，在網上節目《玖噏秘笈》分享自己的睇法與言論。近日黎彼得就在節目中驚爆他與影后吳君如的一段陳年往事。黎彼得透露，年輕時曾短暫與吳君如同居。雖然他最初並沒有開名，但他的形容足以令大家猜出他所指的就是吳君如。

黎彼得重提與吳君如往事。(youtube截圖)

由吳君如主演的電影《金雞》電影海報。（imdb）

黎彼得表示他是透過黎小田介紹認識吳君如，他憶述往事說：「我識佢嗰陣，佢17歲，仲係未成年少女。佢未做『雞』之前，好霉，喺ETY做埋晒一啲醜女、又挖鼻屎、捽香港腳，全部都唔掂。點知畀佢一個機會，喺電影畀做咗『雞』，咩『雞』？『金雞』。」黎彼得大爆與吳君如曾經同居一周，他指當年吳君如因被狗仔隊追訪，為了躲避媒體，便到他家中暫住了一星期。黎彼得說：「我同佢（吳君如）點解會結緣嘅呢？就唔係男女關係嘅緣份。」他更曾以此事向記者炫耀：「影后嚟過我屋企呀，我好威水。」他表示由於他與吳君如的父親「冬叔」夏春秋當年同在電視台工作，兩人是多年好友兼同事，吳君如的父母對他十分信任，冬嬸對他照顧有加，不時邀他到家中聚會，在生活上給予他無微不至的關懷，讓他感受到了家庭的溫馨，他與吳君如一家情誼深厚。