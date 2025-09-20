90年代風騷女神剪短髮染金毛忽然變Man　女兒與同性拍拖曾掙扎

現年67歲的恬妞在80年代由台灣來港發展，以其臉上的「銷魂癦」成為當年的風騷女神。近年恬妞主要在內地發展，而對上一次在港露面已是去年為電影《出租家人》現身宣傳活動，近日恬妞在加拿大被網民野生捕獲，一改過去甜美可人的形象，以中性、帥氣的打扮現身，讓網民大感驚訝「甜姐兒變大帥哥」。

恬妞是甜姐兒。（視覺中國）

（纖體廣告）

恬妞在《他來自江湖》中飾演「余姣」，與主角「天哥」萬梓良是一對。（電視畫面）

恬妞和萬梓良拍《他來自江湖》結情緣。（網上圖片）

+ 9

帥氣新造型引發熱議

這位IP顯示在加拿大的網民在餐廳巧遇恬妞，並成功合影。照片中的恬妞，身穿灰白色寬鬆衛衣和同色系牛仔褲，搭配深色登山鞋，風格休閒且極具中性魅力。她還將頭髮剪短並染成金色，左手搭在網民肩上，右手插在褲袋，雙腳一前一後站立，姿勢瀟灑帥氣，眼神酷酷的沒有露出招牌甜笑，整體氣場大變，與過往的形象截然不同。雖然照片是經過濾鏡，但仍可看出恬妞的皮膚狀態相當不錯，精神飽滿，腰板挺直，完全看不出是年近70歲的老人。

恬妞染了一頭金髮。（網上圖片）

恬妞形象突變，徹底搣甩嫵媚Man爆。（網上圖片）

從甜姐兒到帥氣型格

恬妞在80、90年代曾是港台炙手可熱的當紅女星，1978年更以電影《蒂蒂日記》勇奪金馬影后，年紀輕輕就登上事業高峰。而她的感情路也備受關注，曾與劉永、鍾鎮濤、賈思樂等傳出緋聞，並經歷過兩段婚姻。

第一段婚姻是在1984年與印尼華僑商人葉聰豪閃婚，育有一女朱宇豐（前名朱曉彤），但後來發現對方已有家室，兩人於兩年後離婚。來港發展後，恬妞與萬梓良因戲結緣，於1992年高調結婚，當時TVB甚至進行了罕見的現場直播。然而，這段婚姻僅維持了四年，最終因性格不合而告終。

恬妞係90年代「風騷女神」。（視覺中國）

恬妞臉上嘅「銷魂癦」令佢成為當年的風騷女神。（影片截圖）

離婚後，恬妞獨力撫養女兒，母女倆相依為命。她曾透露，女兒小時候有男孩子氣，會剪她的頭髮、把玩具槍藏在床下，甚至想幫媽媽「擋桃花」，只希望媽媽是屬於她的。長大後的朱宇豐常以中性打扮現身，2016年，朱宇豐被爆與曾在劇集《步步驚心》中演出的內地女演員葉青拍拖，自言思想較為傳統的恬妞接受傳媒訪問時便指曾為此掙扎，但最後終於諗通，認為自己太顧身為母親的面子：「對於孩子來說，跟着父母的一套不一定是好事，因他們都是獨立個體，不可以因我而改變她的取向，這樣孩子的一生才會真正的快樂。」據了解，恬妞非常接受女兒的另一半讓葉青融入家中，亦承認對方的「新抱」地位，可是朱宇豐和葉青最終分手。

離婚後，恬妞獨力撫養女兒，母女倆相依為命。（微博@恬妞）

恬妞自言思想較為傳統，女兒與同性拍拖，自己內心曾掙札。（微博@恬妞）

恬妞非常接受女兒朱宇豐（左）與同性拍拖，可是朱宇豐現時已與內地女演員葉青（右）分手。（微博圖片）

後來恬妞都接受女兒性取向。（微博圖片）